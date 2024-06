Der Kran­ken­stand bei den Stadt­wer­ken Bay­reuth hat sich ent­spannt. Daher gilt ab Sams­tag (22. Juni) wie­der der regu­lä­re Fahr­plan im Bay­reu­ther Stadtbusverkehr.

Vor­sich­ti­ges Auf­at­men bei den Fahr­gäs­ten des Bay­reu­ther Stadt­bus­ver­kehrs: Nach­dem von Mitt­woch bis Frei­tag auf­grund zahl­rei­cher kran­ker Bus­fah­rer die Stadt­wer­ke Bay­reuth eini­ge Fahr­ten strei­chen muss­ten, hat sich die Lage inzwi­schen gebes­sert. Ab Sams­tag (22. Juni) kön­nen die Stadt­wer­ke ihren Fahr­gäs­ten daher wie­der den regu­lä­ren Fahr­plan anbie­ten. „Wir sind froh, dass wir schnell wie­der bei 100 Pro­zent sein kön­nen und bedan­ken uns bei allen Fahr­gäs­ten für ihr Ver­ständ­nis“, sagt Stadt­wer­ke-Spre­cher Jan Koch. „Lei­der bleibt die Per­so­nal­si­tua­ti­on nach wie vor ange­spannt – wir hof­fen aber, dass es zu kei­nen wei­te­ren Fahrt­aus­fäl­len kommt.“

