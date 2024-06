Bür­ger­meis­ter Glüsen­kamp zeich­net die bei „Jugend musi­ziert“ auf Lan­des- und Bun­des­ebe­ne erfolg­rei­chen Talen­te aus.

Ende Janu­ar 2024 haben 32 jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus der Stadt Bam­berg am 61. Regio­nal­wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ in Bam­berg teil­ge­nom­men, von denen vie­le sich für den Lan­des­wett­be­werb Mit­te März in Kemp­ten qua­li­fi­zier­ten. Neun von Ihnen erspiel­ten sich auch dort einen ers­ten Preis und durf­ten damit am gro­ßen Fina­le, dem Bun­des­wett­be­werb teil­neh­men, der vom 16. bis 22. Mai in Lübeck statt­fand. Dort gab es vier ers­te, drei zwei­te und einen drit­ten Preis. Alle Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger wur­den nun im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses am Max­platz von Zwei­tem Bür­ger­meis­ter Jonas Glüsen­kamp in Ver­tre­tung von Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke sowie Ulri­ke Sie­ben­haar, Kul­tur­re­fe­ren­tin der Stadt Bam­berg, geehrt und erhiel­ten ein klei­nes Geschenk. „Das ist ein tol­ler Erfolg: Bam­bergs Musik­nach­wuchs bringt nicht nur Bam­berg zum Klin­gen, son­dern lässt auch ganz Deutsch­land auf­hor­chen“, so Bür­ger­meis­ter Glüsenkamp.

25 Punk­te und damit Höchst­punkt­zahl gab es für den Fagot­tis­ten Alex­an­der Mar­tens in AG III und die Fagot­tis­tin Chia­ra Mar­tens in AG V. Von allen Teil­neh­men­den in der Kate­go­rie Fagott solo haben nur drei die Höchst­punkt­zahl erreicht, von denen zwei aus Bam­berg kom­men. Chia­ra Mar­tens erhielt zudem noch zwei Son­der­prei­se: einen von der Stif­tung Schles­wig-Hol­stein Musik Fes­ti­val, die für her­aus­ra­gen­de Teil­neh­men­de der Kate­go­rie Holz­blas­in­stru­men­te ver­ge­ben wer­den und mit der Ein­la­dung ver­bun­den ist, in der Rei­he „Musik­fes­te auf dem Lan­de“ des Schles­wig-Hol­stein Musik Fes­ti­vals zu kon­zer­tie­ren. Außer­dem lädt das Kam­mer­or­ches­ter an der TU Darm­stadt Chia­ra Mar­tens ein, bei zwei Kon­zer­ten des Orches­ters als Solis­tin mit­zu­wir­ken. Die Höchst­punkt­zahl 25 erreich­te auch Romy Luba Resatsch an der Gitar­re in AG III. Sie erspiel­te sich auch in der Kate­go­rie Bass (Pop) einen 1. Preis mit Höchst­punkt­zahl. Sie erhielt einen Son­der­preis von der Draifles­sen GmbH & Co. oHG, mit dem sie als Solis­tin zu einem Kon­zert nach Mett­in­gen ein­ge­la­den wird. Einen Son­der­preis für die bes­te Inter­pre­ta­ti­on eines für „Jugend musi­ziert“ kom­po­nier­ten Werks erhielt das Kla­vier-Duo Katha­ri­na Görz und Yeva Kra­vets, AG IV, die bereits am 15. Juni 2024 im Rah­men eines Kon­zer­tes im Kam­mer­mu­sik­saal des Beet­ho­ven-Hau­ses Bonn auf­tre­ten durften.

Preis­trä­ge­rin­nen auf Lan­des- und Bun­des­ebe­ne aus Bamberg:

Lan­des­wett­be­werb Kemp­ten, 8. bis 11. März 2024

1.Preis: Simon Dani­lo Resatsch, Block­flö­te und Lot­te Stark, Horn (AG II, Bun­des­wett­be­werb erst ab AG III)

Bun­des­wett­be­werb Lübeck, 16. bis 22. Mai 2024

1.Preis: Chia­ra Mar­tens, Fagott AG V Alex­an­der Mar­tens, Fagott AG III Romy Luba Resatsch, Bass (Pop) AG III Romy Luba Resatsch, Gitar­re AG III

2.Preis: Katha­ri­na Görz und Yeva Kra­vets, Kla­vier vierhändig/​an zwei Kla­vie­ren AG IV Duo Lea Hugel, Kla­vier und Kla­ra Néme­th, Vio­li­ne AG III Piro­s­ka Emö­key, Bass (Pop) AG IV