Die Spar­kas­se Bam­berg spen­det jeweils 7 500 Euro an die Bam­ber­ger Orts­ver­bän­de des Tech­ni­schen Hilfs­werks THW und der Deut­schen Lebens-Ret­tungs-Gesell­schaft DLRG, die bei­de Anfang Juni mit Ret­tungs­kräf­ten in den Hoch­was­ser­ge­bie­ten in Süd­bay­ern im Ein­satz waren. „Ange­sichts der schwer­wie­gen­den Flut­schä­den ist es für uns selbst­ver­ständ­lich, dass wir uns soli­da­risch zei­gen und Bam­ber­ger Orga­ni­sa­tio­nen unter­stüt­zen, die den Men­schen vor Ort tat­kräf­tig gehol­fen haben“, erklärt Vor­stands­vor­sit­zen­der Ste­phan Kirch­ner. Das THW, das in Neu­burg an der Donau ein­ge­setzt war – über­wie­gend mit dem Trans­port von Sand­sä­cken, wird die Spen­de für neu­es Equip­ment zur ört­li­chen Gefah­ren­ab­wehr ver­wen­den. Die DLRG half im Land­kreis Günz­burg, Men­schen aus ihren über­schwemm­ten Häu­sern zu eva­ku­ie­ren. Durch den Ein­satz im kon­ta­mi­nier­ten Was­ser, vor allem durch Öl, Treib­stof­fe und Che­mi­ka­li­en, wur­den die Schutz­an­zü­ge zum Teil irrepa­ra­bel beschä­digt. Mit der Spen­de kann neu­es Mate­ri­al ange­schafft wer­den. „In einer kurz­fris­ti­gen Gemein­schafts­ak­ti­on haben die 59 baye­ri­schen Spar­kas­sen, der Spar­kas­sen­ver­band Bay­ern und die Ver­bund­part­ner Bay­ern­LB und Ver­si­che­rungs­kam­mer über 650 000 Euro für die Hoch­was­ser­hil­fe bereit­ge­stellt und am BR-Spen­den­tag unter dem Mot­to ‚Wir hal­ten zusam­men‘ an Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen in den Hoch­was­ser­ge­bie­ten gespen­det“, freut sich Vor­stands­mit­glied Tho­mas Schmidt.