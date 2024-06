PINZ­BERG, LKR. FORCH­HEIM. Am Don­ners­tag­abend brach eine Scheu­ne in Pinz­berg nach einem Blitz­ein­schlag in Flam­men aus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Gegen 18.45 Uhr schlug ein Blitz in eine Scheu­ne in der Pinz­ber­ger Orts­mit­te ein und lös­te einen Brand mit star­ker Rauch­ent­wick­lung aus. Ins­ge­samt 172 Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren sowie meh­re­re Poli­zei­strei­fen kamen an den Brand­ort. Glück­li­cher­wei­se wur­den kei­ne Per­so­nen durch das Feu­er ver­letzt. Wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten muss­te die Orts­mit­te gesperrt wer­den. Die Scheu­ne brann­te kom­plett aus. Nach ers­ten Schät­zun­gen beträgt der Sach­scha­den etwa 70.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.