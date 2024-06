Wenn per­sön­li­ches Schick­sal auf Welt­ge­schich­te trifft Thea­ter­in­sze­nie­rung über Flucht und Ankunft in Deutsch­land 1945 zu Gast am Arnold-Gym­na­si­um in Neu­stadt (Coburg)

Ein altes Kof­fer­ra­dio, ein Over-Head-Pro­jek­tor, ein Berg aus Stüh­len – wei­ße Laken dar­über gewor­fen. Dies bil­det die Kulis­se für das 50-minü­ti­ge Thea­ter­stück DIE LETZ­TE O. ab Jahr­gangs­stu­fe 9, das kom­men­de Woche am Arnold-Gym­na­si­um zu Gast sein wird. Dar­in ver­mi­schen sich his­to­ri­sche Erläu­te­run­gen mit Spiel­sze­nen, Liv­ele­sun­gen aus einer Ori­gi­nal­bio­gra­fie, Licht­in­stal­la­tio­nen sowie Klang­ku­lis­sen. So wird mosa­ik­ar­tig eine wah­re Flucht­ge­schich­te am Ende des Zwei­ten Welt­kriegs von Dan­zig nach Ham­burg erzählt. Dabei hören die Schü­le­rin­nen und Schü­ler kur­ze Aus­zü­ge aus Audio­in­ter­views, in denen eine 92-jäh­ri­ge Groß­mutter ihrer Enke­lin die eige­ne Lebens­ge­schich­te erzählt. Die Enke­lin ist Jani­na Sach­sen­mai­er, deren Stück­ent­wick­lung im Sti­pen­di­en­pro­gramm JUN­GE KUNST UND NEUE WEGE des Baye­ri­schen Minis­te­ri­ums für Wis­sen­schaft und Kunst geför­dert wur­de. Seit­dem zeigt die Thea­ter­päd­ago­gin regel­mä­ßig mit ihrer Kol­le­gin Julia Höh­feld ihre bio­gra­fisch-doku­men­ta­ri­sche Insze­nie­rung im Geschichts‑, Deutsch- oder Poli­tik­un­ter­richt der wei­ter­füh­ren­den Schulen.

Kom­men­tie­ren und fra­gen kön­nen die Jugend­li­chen in einer inter­ak­ti­ven Nach­be­rei­tungs­pha­se im Anschluss an die Vor­stel­lung. „Woher beka­men die Men­schen nach dem Krieg das Essen?“, „Ist das echt Ihre Oma?“ und „Ich hat­te beim Zuschau­en Gän­se­haut!“, äußer­te die zehn­te Klas­se bei der Pre­mie­re im Febru­ar 2023. Wel­che Inhal­te die Schü­le­rin­nen und Schü­ler am Arnold-Gym­na­si­um the­ma­ti­sie­ren, bleibt abzu­war­ten. Sicher ist nur, dass sich die bei­den Spie­le­rin­nen genü­gend Zeit dafür neh­men werden.

DIE LETZ­TE O. – Schul­stück am Arnold-Gym­na­si­um in Neu­stadt (Coburg) am 27.6.24; mehr Infor­ma­tio­nen unter theaterimklassenraum@​mail.​de