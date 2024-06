Pünkt­lich zur in die­ser Woche in Nürn­berg statt­fin­den­den Brand­schutz-Mes­se Feu­er­Trutz ver­kün­den die Bam­ber­ger Bas­ket­bal­ler einen wei­te­ren Schlüs­sel­spie­ler für die kom­men­de Bun­des­li­ga-Sai­son: Mit PRIO­SAFE steigt der in der D.A.CH-Region füh­ren­de Mehr­mar­ken-Anbie­ter für auf Sicher­heits­tech­nik spe­zia­li­sier­te Facher­rich­ter zum Pla­tin-Part­ner bei den Ober­fran­ken auf. Dabei sichert sich das aus dem nord­rhein-west­fä­li­schen Mett­mann stam­men­de Unter­neh­men die wich­tigs­te Haupt­tri­kot­flä­che für alle Spie­le der easy­Cre­dit BBL sowie des BBL-Pokals und wird dar­über hin­aus unter ande­rem auch auf den LED-Ban­den und dem Par­kett der BRO­SE ARE­NA zu sehen sein.

Micha­el Dor­ré (Geschäfts­füh­rer PRIO­SAFE GmbH):