Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ruck­sack aus Sprin­ter gestohlen

BAM­BERG. Mitt­woch zwi­schen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter aus einem, im Hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Pödel­dor­fer Stra­ße, abge­stell­ten Mer­ce­des Sprin­ter einen Ruck­sack samt Inhalt. Der Ruck­sack stand zwi­schen den bei­den Vor­der­sit­zen und konn­te von dem Unbe­kann­ten leicht durch das geöff­ne­te Fens­ter gestoh­len wer­den. Die ein­ge­setz­ten Poli­zei­strei­fen, konn­ten den Ruck­sack in einer Müll­ton­ne am Eichen­dorff­platz auf­fin­den. Der oder die Unbe­kann­ten ent­nah­men aus dem Ruck­sack ledig­lich den Geld­beu­tel samt Inhalt. Das Werk­zeug und eine Trink­fla­sche lie­ßen sie zurück.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Zeu­gen zu Dieb­stahl aus Rei­hen­haus gesucht

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag­mit­tag und Diens­tag­früh wur­de aus einem Rei­hen­haus in der Volk­feld­stra­ße Schmuck, Bar­geld und Spar­bü­cher in Höhe von ca. 21.000 Euro gestoh­len. An dem Haus konn­ten kei­ne Auf­bruch­spu­ren fest­ge­stellt wer­den. Der Ver­dacht rich­tet sich gegen aus­wär­ti­ge mobi­le Hand­wer­ker, die der Haus­ei­gen­tü­mer am Diens­tag an sei­ner Ter­ras­se über­teu­er­te Rei­ni­gungs­ar­bei­ten hat durch­füh­ren lassen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Seat im Park­haus beschädigt

BAM­BERG. Ein im P&R Park­haus am Hein­richs­damm abge­stell­ter blau­er Seat wur­de am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 7:30 Uhr und 15:00 Uhr ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Crys­tal beschlagnahmt

BAM­BERG. Mitt­woch­abend fuhr ein 38-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pedelec die Zoll­ner­stra­ße ent­lang und beschleu­nig­te stark, als er einen Strei­fen­wa­gen erblick­te. An der Kreu­zung Bren­ner­stra­ße konn­te er von den Beam­ten gestoppt und kon­trol­liert wer­den. In sei­ner Fahr­rad­ta­sche wur­de eine gerin­ge Men­ge Crys­tal auf­ge­fun­den und beschlagnahmt.

Trotz Beleh­rung unter Dro­gen­ein­wir­kung am Steu­er erwischt

Gegen 21:30 Uhr wur­de eine 21-Jäh­ri­ge in der Peunt­stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen, weil sie dort mit einer Freun­din einen Joint rauch­te. Da bei­de Voll­jäh­rig waren, konn­ten kei­ne Ver­stö­ße fest­ge­stellt wer­den. Die bei­den Damen wur­den ein­dring­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, auch am nächs­ten Tag kein Auto zu fah­ren, da sich THC sehr lan­ge im Kör­per hält. Ca. 20 Minu­ten spä­ter staun­ten, die kurz vor­her ein­ge­setz­ten Beam­ten nicht schlecht, als die 21-Jäh­ri­ge tat­säch­lich mit ihrem Pkw an ihnen vor­bei­fuhr. Sie wur­de ange­hal­ten und die Wei­ter­fahrt wur­de ihr unter­bun­den. Der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­de sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Bam­berg durchgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Im Frei­bad ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter am Diens­tag, zwi­schen 16 und 20 Uhr, den Geld­beu­tel einer 18-Jäh­ri­gen. Die­sen hat­te sie in ihrer Tasche ver­staut. Die Bör­se warf noch am sel­ben Abend ein Unbe­kann­ter in den Brief­kas­ten an ihrer Wohn­adres­se. Es fehl­ten jedoch das Bar­geld, die EC-Kar­te und die Krankenversicherungskarte.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ca. 1.000 Euro Sach­scha­den kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Indus­trie­stra­ße. Um einem Auto­fah­rer die Aus­fahrt aus dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes zu ermög­li­chen, setz­te ein 83-jäh­ri­ger Ford-Fah­rer zurück. Dabei über­sah er einen nach­fol­gen­den Pkw und prall­te gegen die Front des Mercedes.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ALTEN­DORF. Eine Auto­fah­re­rin stieß am Mon­tag­abend, 20.30 Uhr, gegen die Grund­stücks­mau­er eines Anwe­sens in der Schul­stra­ße und rich­te­te dabei einen Scha­den von ca. 2.000 Euro an. Die Fahr­zeug­füh­re­rin stieg nach dem Anstoß aus ihrem beschä­dig­ten Pkw aus und ver­ließ anschlie­ßend die Unfall­stel­le zu Fuß, ohne ihrer Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Auf­merk­sa­me Zeu­gen ver­stän­dig­ten dar­auf­hin die Poli­zei. Im Rah­men der Fahn­dung konn­te die 32-jäh­ri­ge Ver­ur­sa­che­rin leicht ver­letzt ange­trof­fen wer­den. Sie muss­te zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Der im Front­be­reich stark beschä­dig­te Pkw, Sko­da, wur­de durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abgeholt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gegen Leit­plan­ke geprallt

A 70 / HALL­STADT, Lkr. Bam­berg. Weil die Bau­stel­len­leit­plan­ke ver­scho­ben war, kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der Auto­bahn zu einem Ver­kehrs­un­fall. Es wur­de zwar nie­mand ver­letzt, aller­dings ent­stand ein Sach­scha­den im vier­stel­li­gen Bereich. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che aufgenommen.

Eine 26-jäh­ri­ge befuhr gegen 16:00 Uhr die A70 auf Höhe von Hall­stadt in Fahrt­rich­tung Bay­reuth. In der dor­ti­gen Bau­stel­le befand sich die Frau mit ihrem VW auf der lin­ken Fahr­spur, als sie jedoch zu spät erkann­te, dass die pro­vi­so­ri­sche Mit­tel­schutz­leit­plan­ke vor ihr ver­scho­ben war. Sie blieb mit dem lin­ken Vor­der­rad dar­an hän­gen und prall­te anschlie­ßend in die Trenn­wand, wodurch die­se wie­der­um auf die lin­ke Fahr­spur der Gegen­rich­tung gescho­ben wur­de. Die Fah­re­rin blieb bei dem Unfall unver­letzt. Aller­dings ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 8.000 Euro und erheb­li­che Behin­de­run­gen im abend­li­chen Berufs­ver­kehr. Erst nach meh­re­ren Stun­den konn­te die Auto­bahn­meis­te­rei die Trenn­wand wie­der ein­rich­ten und die auf­neh­men­de Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg den Ver­kehr wie­der freigeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Nachts im Schwimmbad

Bay­reuth. Drei in Bay­reuth stu­die­ren­de jun­ge Män­ner wur­den Nachts im Schwimm­bad erwischt.

Auf­grund einer Mit­tei­lung wur­den am Don­ners­tag Mor­gen gegen 04.00 Uhr drei jun­ge Stu­den­ten aus Bay­reuth beim nächt­li­chen Bade­ver­gnü­gen im Kreuz­stein­bad durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth fest­ge­stellt. Zwei ver­such­ten noch zu flüch­ten, konn­ten aber im Nah­be­reich des Schwimm­ba­des fest­ge­hal­ten wer­den. Die nächt­li­chen Bade­be­su­cher erwar­tet nun eine Anzei­gen wegen Hausfriedensbruch.

Bay­reuth. Zwei Fahr­zeug­füh­rer unter Drogeneinfluss

Gleich zwei in Bay­reuth woh­nen­de Män­ner wur­den fah­rend unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln festgestellt.

Ein 36jähriger gebür­ti­ger Bri­te, der in Bay­reuth lebt, wur­de am Mitt­woch Nach­mit­tag im Bereich des Luit­pold­plat­zes mit sei­nem E‑Scooter einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei konn­ten die kon­trol­lie­ren­den Beam­ten deut­li­che Anzei­chen für einen Dro­gen­kon­sum fest­stel­len. Da die Durch­füh­rung eines frei­wil­li­gen Urin­tes­tes miss­lang, wur­de eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

In der Königs­al­lee in Bay­reuth kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt einen 27 Jah­re alten Mann. Bei dem Pkw-Len­ker wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Im Gespräch gab der Fah­rer den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln zu. Ein frei­wil­li­ger Dro­gen­schnell­test erbrach­te ein posi­ti­ves Ergeb­nis auf den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln. Die Wei­ter­fahrt wur­den dem 27 Jäh­ri­gen in Bay­reuth stu­die­ren­dem unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

Die bei­den Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren mit Buß­geld und Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Mehr als dop­pelt so schnell unterwegs

Obern­sees, Lkr. Bay­reuth. Mehr als 60 km/​h zu schnell war ein Auto­fah­rer, der ges­tern von der Poli­zei gela­sert wurde.

Die PI Bay­reuth-Land führ­te am gest­ri­gen Mitt­woch­vor­mit­tag eine Geschwin­dig­keits­mes­sung auf der Staats­stra­ße 2186 bei Obern­sees durch. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr nah­men die Ord­nungs­hü­ter die Geschwin­dig­keit der Auto­fah­rer in dem auf 60 km/​h beschränk­ten Bereich ins „Visier“. Dabei stell­ten sie meh­re­re Geschwin­dig­keits­ver­stö­ße fest und brach­ten dies zur Anzei­ge. Die Geschwin­dig­keits­sün­der müs­sen mit einem Buß­geld sowie einer Ein­tra­gung im Fahrt­eig­nungs­re­gis­ter in Flens­burg rechnen.

Trau­ri­ger Rekord der Geschwin­dig­keits­über­wa­chung war die Mes­sung eines 22-jäh­ri­gen Bam­ber­gers mit sei­nem grau­en Ford. Gegen 10.40 Uhr stell­ten die Mess­be­am­ten eine Geschwin­dig­keit von 123 km/​h bei den erlaub­ten 60 km/​h fest. Damit über­schritt die­ser die erlaub­te Geschwin­dig­keit um das Dop­pel­te. Der 22-jäh­ri­ge Raser muss nun 480,– EUR Buß­geld zah­len und sein Punk­te­kon­to in Flens­burg wird mit zwei Punk­ten belas­tet. Zudem muss er dem­nächst ein Monat auf sein Auto ver­zich­ten und sei­nen Füh­rer­schein abgeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 27.06.2024

Unfäl­le

Forch­heim. Auf einem Super­markt­park­platz in der Bay­reu­ther Stra­ße in Forch­heim kam es am Mit­tag des 26.06.2024 zu einem Ver­kehrs­un­fall. Beim Ein­par­ken stieß ein Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw auf einen ande­ren gepark­ten Pkw. Es konn­te beim Fahr­zeug­füh­rer ein Alko­hol­wert von 1,4 Pro­mil­le fest­ge­stellt wer­den. Es wur­de daher eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Dem Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Straßenverkehrs.

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Am frü­hen Mor­gen des 27.06.2024, gegen 5:00 Uhr, konn­ten am Bahn­hof Forch­heim drei jun­ge Män­ner beob­ach­tet wer­den, wie die­se mit Fahr­rä­dern am Bahn­steig war­te­ten. Als die S 1 nach Nürn­berg ein­fuhr, lie­ßen die­se die Fahr­rä­der am Bahn­steig zurück, stie­gen ein und fuh­ren mit der S‑Bahn weg. Daher wird davon aus­ge­gan­gen, dass es sich bei den Män­nern nicht um die Eigen­tü­mer gehan­delt hat. Dies­be­züg­lich wer­den wei­te­re Zeu­gen, wel­che die 3 Män­ner beob­ach­ten haben, gesucht. Eben­so wer­den die ver­meint­li­chen Besit­zer der Fahr­rä­der gesucht. Bei den Fahr­rä­dern han­delt es sich um: 1x Her­ren­rad, Mar­ke Ima­gi­na­ti­on, Far­be grün, 1x Her­ren­rad, Mar­ke Her­ku­les, schwarz, 1x Damen­rad, Mar­ke Caprio­lo, Far­be blau.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Moped­fah­rer ohne Führerschein

LICH­TEN­FELS. Wäh­rend einer Strei­fen­fahrt am Mitt­woch­abend soll­te ein Moped­fah­rer in Ober­wal­len­stadt einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Anstatt anzu­hal­ten, ver­such­te der 16-Jäh­ri­ge zunächst mit dem Moped zu flüch­ten. Der jun­ge Mann konn­te schließ­lich durch die Poli­zei­be­am­ten gestoppt wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­te sich auch der Grund sei­ner Flucht her­aus: Der Fah­rer war nicht in Besitz einer Fahr­erlaub­nis. Sei­ne Aus­fahrt wur­de somit von den Poli­zei­be­am­ten been­det und er muss sich wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis verantworte.

Tret­boot­fahrt endet in Schlägerei

LICH­TEN­FELS. Am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr ein 28-jäh­ri­ger mit sei­nen Freun­den auf dem Ober­wal­len­stad­ter Bag­ger­see mit einem Tret­boot. Zurück am Ufer geriet der Bade­gast in Streit mit sei­nem spä­te­ren Kon­tra­hen­ten. Der 28-Jäh­ri­ge ver­pass­te schließ­lich sei­nem Gegen­über eine Kopf­nuss und ver­such­te ihn mehr­fach mit den Fäus­ten zu schla­gen. Der 41-jäh­ri­ge Kon­tra­hent ent­geg­ne­te eben­falls mit einem Faust­schlag. Die Poli­zei Lich­ten­fels ermit­telt gegen bei­de Betei­lig­ten wegen Körperverletzung.

Laden­dieb erwischt

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch gegen 16:30 Uhr ent­wen­de­te ein 26-Jäh­ri­ger diver­se Arti­kel aus einem Lebens­mit­tel­la­den in Lich­ten­fels. Im Kas­sen­be­reich bezahl­te er ledig­lich eine Was­ser­fla­sche. Spä­ter fand man in sei­nem Ruck­sack unbe­zahl­te Waren im Wert von ca. 210 Euro. Der jun­ge Mann erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Fahr­rad gestohlen

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag zwi­schen 13:45 Uhr bis 19:15 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein grau-grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Bulls, wel­ches zum Tat­zeit­punkt ver­sperrt an einem Pfos­ten am Bahn­hof in Burg­kunst­adt abge­stellt war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf rund 250 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.