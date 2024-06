Das Fashion-Unter­neh­men NEW YOR­KER fei­ert am Don­ners­tag, den 04. Juli 2024, eine gro­ße Ope­ning-Par­ty in Hallstadt

NEW YOR­KER eröff­net sei­nen ers­ten Store in Hall­stadt und lässt die char­man­te Stadt modisch erstrah­len. In sei­ner neu­en Filia­le im ERTL-Zen­trum prä­sen­tiert das inter­na­tio­na­le Fashion-Unter­neh­men auf rund 820 m² Ver­kaufs­flä­che die aktu­ells­ten Trends und Fashion-High­lights. Die Men- und Womens­wear Kol­lek­tio­nen bestehen aus den NEW YOR­KER Eigen­mar­ken FSBN, FB SIS­TER, SMOG, AMI­SU, BLACK SQUAD, ICO­NO, IQ, LION ATH­LE­TICS und CEN­SO­RED sowie einer gro­ßen Aus­wahl an ACCESSOIRES.

Zu die­sem beson­de­ren Anlass hält NEW YOR­KER neben der aktu­el­len Som­mer­kol­lek­ti­on ein beson­de­res Ange­bot bereit: Vom 04. bis zum 06. Juli 2024 erhal­ten alle Kun­den ab einem Ein­kaufs­wert von 25 € einen Rabatt von 5 €, 10 € Rabatt ab einem Ein­kaufs­wert von 50 € und ab einem Ein­kaufs­wert von 75 € sogar 15 € Rabatt.* Ab einem Ein­kaufs­wert von 30 € kannst du am 04. Juli 2024 dein sty­li­sches Out­fit an unse­rer Stick­ma­schi­ne per­so­na­li­sie­ren las­sen. Lass uns gemein­sam eine ein­zig­ar­ti­ge Ope­ning-Par­ty feiern!

NEW YOR­KER: SUM­MER SEA­SON 2024

Ent­de­cke mit der neu­en NEW YOR­KER Som­mer­kol­lek­ti­on eine Viel­zahl von Styl­es, die Lebens­freu­de aus­strah­len! Lass dich von unse­ren viel­fäl­ti­gen und far­ben­fro­hen Designs inspi­rie­ren. Ver­lei­he dei­nem Style mit ange­sag­ter Street­wear und tren­di­gen Jeans­looks eine extra Por­ti­on Cool­ness an hei­ßen Som­mer­ta­gen! Blu­mi­ge Mus­ter und zar­te Spit­ze ver­lei­hen dei­nem Som­mer-Look das gewis­se Etwas. Unser Sor­ti­ment hält für jeden Geschmack etwas bereit: Von aus­ge­fal­le­nen Prints und ele­gan­ten Looks bis hin zu läs­si­gen Schnit­ten ist alles dabei.

Das NEW YOR­KER Team heißt Euch zur gro­ßen Eröff­nung am Don­ners­tag, den 04. Juli 2024, ab 9:30 Uhr herz­lich willkommen!

NEW YOR­KER Store

ERTL-Zen­trum, Emil-Kem­mer-Stra­ße 19, 96103 Hallstadt

Öff­nungs­zei­ten:

Mo. – Fr.: 9:30 – 19:00 Uhr

Sa.: 9:30 – 18:00 Uhr

*Nur gül­tig vom 04. bis 06. Juli 2024 im NEW YOR­KER Store im ERTL-Zen­trum, Hall­stadt. Redu­zier­te Ware aus­ge­schlos­sen. Der Betrag kann nicht in Bar­geld aus­ge­zahlt wer­den. Der Rabatt ist nicht mit ande­ren Aktio­nen kom­bi­nier­bar. Pro Ein­kauf nur ein Rabatt ein­lös­bar. Gut­sch­ein­käu­fe sind von dem Rabatt aus­ge­schlos­sen. Umtausch nur gegen Ware, nicht gegen Bargeld.