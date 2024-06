„Rele­ga­ti­on war ges­tern, Klas­sen­er­halt ist heu­te!“ Trai­ner Klaus Schin­ner vom Kreis­li­gis­ten ASV Hai­den­a­ab hat zum Trai­nings­auf­takt sei­ne Man­nen auf eine schwie­ri­ge Sai­son ein­ge­schwo­ren. „Uns ste­hen rie­si­ge Her­aus­for­de­run­gen ins Haus. Allein wenn ich an die vie­len inter­es­san­ten Der­bys den­ke“, ergänzt Abtei­lungs­lei­ter Ste­fan Reichl. „Wir dür­fen uns auf den dem zwei­ten Platz und auf den Rele­ga­ti­ons­spie­len der ver­gan­ge­nen Sai­son nicht aus­ru­hen“, so der 60-jäh­ri­ge Coach. Die Plat­zie­rung wird schwer zu hal­ten sein, so sei­ne nüch­ter­ne Ein­schät­zung. Auch wenn Schin­ner auf einen unver­än­der­ten Kader zurück­grei­fen kann. Wenn­gleich bis zum 30. Juni noch eini­ge Tage hin ist, zeich­net sich bis­lang kein Abgang ab. Mit die­sem Stamm und eini­gen Ver­stär­kun­gen haben sich Schin­ner und Reichl als Sai­son­ziel einen Platz im gesi­cher­ten Mit­tel­feld auf die Fah­nen geschrie­ben. „Nur das ist rea­lis­tisch, und setzt vor­aus, dass man von Ver­let­zun­gen ver­schont bleibt.“ Die Her­ku­les­auf­ga­be beginnt schon damit, dass nach den bis vor 14 Tagen andau­ern­den drei Rele­ga­ti­ons­spie­len nur eine kur­ze Vor­be­rei­tungs­pha­se mög­lich ist. Denn Sai­son­be­ginn ist am 21. Juli. Die ver­blei­ben­den vier Wochen gilt es so effek­tiv wie mög­lich zu nut­zen, so Schin­ner. Dann geht es zum Auf­takt zum Kreis­li­ga­auf­stei­ger VfB Rothen­stadt. Zum Sport­fest-Sonn­tag am 28. Juli erwar­ten die Rot-Blau­en eine Woche spä­ter dann zuhau­se die DJK Wei­den. „Unser gro­ßes Plus“, so Reichl“ „ist die mann­schaft­li­che Geschlos­sen­heit und Kameradschaft.

Mit der neu­en Sai­son steht Klaus Schin­ner als Co-Trai­ner wie­der Thors­ten Küff­ner zur Sei­te. Der Spei­chers­dor­fer hat seit 2015 die C- Trai­ner-Lizenz und fun­gier­te bereits als Co-Trai­ner der ASV-Kreis­klas­sen­mann­schaft bis 2019/2020 und als Trai­ner der zwei­ten ASV-Mann­schaft in der A‑Klasse. Zur Sai­son 2020/2021 wech­sel­te Küff­ner zum TSV Kir­chen­lai­bach. Hier spiel­te er schon in der Schü­ler- und Jugend­ab­tei­lung beim TSV Fuß­ball, bevor er 2006 zum Nach­bar­ver­ein ASV Haidenaab/​Göppmannsbühl wech­sel­te und in der ers­ten und zwei­ten Mann­schaft spiel­te. Zwei Jah­re trai­nier­te der 37-Jäh­ri­ge die A‑Klassenmannschaft und fei­er­te mit ihr 2022/2023 den Auf­stieg in die Kreis­klas­se. Nach der Win­ter­pau­se 2023/2024 zog sich Küff­ner von der TSV-Trai­ner­bank zurück. Küff­ner über­nimmt mit der neu­en Sai­son den Trai­ner­stab von Mar­kus Ette­rer, der zwei Jah­re die Reser­ve trai­nier­te und bis auf Wei­te­res pau­siert. „Mar­kus hat mit den Blau-Roten mit viel Herz­blut den Klas­sen­er­halt in der A‑Klasse geschafft. Wir ver­dan­ken ihm viel“, so Abtei­lungs­lei­ter Ste­fan Reichl.

Zudem wech­selt nach län­ge­rer Ver­let­zungs­pau­se Janek Schind­ler nach Hai­den­a­ab. Der 21-jäh­ri­ge Spei­chers­dor­fer ist in der Schü­ler­ab­tei­lung des TSV Kir­chen­lai­bach groß gewor­den, bevor er zur U12 bis U19 der SpVgg Bay­reuth wech­sel­te. Nach fünf Jah­ren in Bay­reuth ging es noch­mal zurück zum TSV Kir­chen­lai­bach. Schind­ler hat sei­ne Stär­ken im Mit­tel­feld. Nach vier Jah­ren bei den Kul­mia­nern wech­selt auch Manu­el Dor­eth (32) vom A‑Klassisten SpvGG Neu­stadt am Kulm als Innen­ver­tei­di­ger und defen­si­ver All­roun­der an die Pan­ora­ma­stras­se. Vom frei­wil­li­gen Kreis­klas­sen­ab­stei­ger SSV Kir­chen­pin­gar­ten kom­men drei Spie­ler nach Hai­den­a­ab. Zum einen die bei­den Stamm­spie­ler Micha­el Leh­ner (23) und Kon­stan­tin Rieß (26). Zum ande­ren der Ver­tei­di­ger Dan­ny Prechtl (34), der in frü­he­ren Jah­ren schon mal für den ASV die Schnür­sen­kel geschnürt hat­te. Der jüngs­te Neu­zu­gang ist Innen­ver­tei­di­ger Eli­as Reiß. Der 19-jäh­ri­ge Abwehr­spie­ler aus Spei­chers­dorf konn­te jüngst mit der U17-Jugend Spiel­ge­mein­schaft Kir­chen­lai­bach-Hai­den­a­ab-Sey­bo­then­reuth den Auf­stieg von der Kreis­li­ga Bam­ber­g/­Bay­reuth-Kulm­bach in die Bezirks­ober­li­ga fei­ern. Den Betreu­er­stab der ers­ten Mann­schaft ergänzt neu Domi­nik Busch (23).