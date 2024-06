Die Stadt­bi­blio­thek RW21 bie­tet künf­tig ein­mal im Monat ein Erzähl­ca­fé an. Am Mitt­woch, 3. Juli, haben alle Inter­es­sen­ten die Mög­lich­keit, sich von 15 bis 16.30 Uhr in der Krea­tiv­werk­statt ent­spannt bei Kaf­fee und Kuchen zusam­men­zu­set­zen und sich zu unter­hal­ten. Wer möch­te, kann sich dazu vor Ort ganz bequem Kaf­fee und Kuchen aus dem Lesecafé21 bestel­len und nach unten brin­gen las­sen. Refe­rent ist Wolf­gang Roth. Wei­te­re Ter­mi­ne sind der 14. August, 11. Sep­tem­ber und der 9. Oktober.