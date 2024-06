Das Bünd­nis für Fami­lie Erlan­gen-Höchstadt begrüßt die Möbel-Fischer-GmbH aus Her­zo­gen­au­rach als neu­en Part­ner. Seit 2004 setzt sich das Bünd­nis für die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf ein und wird von über ein­hun­dert Part­nern aus Wirt­schaft, Poli­tik, Ver­wal­tung sowie kirch­li­chen und sozia­len Orga­ni­sa­tio­nen unterstützt.

Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf stärkt Zukunfts­fä­hig­keit des Landkreises

Fami­li­en­freund­li­che Per­so­nal­po­li­tik spielt bei Möbel-Fischer eine zen­tra­le Rol­le. Geschäfts­füh­re­rin Fran­zis­ka Fischer betont die Bedeu­tung von Mit­ar­bei­ten­den als wert­volls­tes Gut des Unter­neh­mens und die Wich­tig­keit eines mensch­li­chen Mit­ein­an­ders. Viel­falt im Team, per­sön­li­che Gesprä­che und ein offe­nes Ohr für Mit­ar­bei­ten­de sind zen­tra­le Ele­men­te ihrer Per­so­nal­po­li­tik. Möbel-Fischer unter­stützt die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf durch fle­xi­ble Arbeits­mo­del­le wie Teil­zeit­re­ge­lun­gen, fle­xi­ble Arbeits­zei­ten und Home­of­fice-Mög­lich­kei­ten. Beson­ders bemer­kens­wert ist, dass Füh­rungs­po­si­tio­nen auch in Teil­zeit besetzt wer­den kön­nen. Zwei der vier weib­li­chen Füh­rungs­kräf­te des Unter­neh­mens arbei­ten in Teil­zeit. Die Fami­li­en­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Kat­ja Engel­brecht-Adler begrüßt das Enga­ge­ment der Möbel-Fischer-GmbH und sieht dar­in ein her­vor­ra­gen­des Bei­spiel für eine erfolg­rei­che und fami­li­en­freund­li­che Per­so­nal­po­li­tik, die gra­de in Zei­ten des Fach­kräf­te­man­gels von Vor­teil sein kann. Schirm­herr des Bünd­nis­ses für Fami­lie, Land­rat Alex­an­der Tritt­hart betont, dass das Bünd­nis posi­ti­ve Ver­än­de­run­gen für Fami­li­en schaf­fe und die Zukunfts­fä­hig­keit des Land­krei­ses stär­ke: „Es bie­tet den vie­len enga­gier­ten Akteu­ren eine wert­vol­le Platt­form für Aus­tausch und Zusammenarbeit.“

Alle Infos zur Initia­ti­ve gibt es unter https://​buend​nis​-fuer​-fami​lie​.de/. Für Fra­gen steht ger­ne Fami­li­en­be­auf­trag­te Kat­ja Engel­brecht-Adler tele­fo­nisch unter 09131/803‑1492 oder per E‑Mail an familie@​erlangen-​hoechstadt.​de zur Ver­fü­gung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Möbel-Fischer GmbH gibt es online unter https://​moe​bel​-fischer​.com/.