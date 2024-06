Die in den ver­gan­ge­nen Wochen im Land­kreis und in der Stadt Bam­berg ein­ge­führ­te Bezahl­kar­te für Asyl­be­wer­ber, ist mitt­ler­wei­le erfolg­reich bay­ern­weit im Ein­satz. Der Land­kreis war einer der ers­ten Pilot­land­krei­se in Bay­ern. Bay­ern­weit wur­den zwi­schen­zeit­lich 35.000 sol­cher Kar­ten ausgegeben.

„Mit der Bezahl­kar­te kön­nen alle Waren des täg­li­chen Bedarfs, wie Hygie­ne­ar­ti­kel, Essen oder Klei­dung in allen Läden, die auch die Mas­ter­card akzep­tie­ren, gekauft wer­den. Über­wei­sun­gen ins Aus­land, etwa an Schlep­per­ban­den sind nicht mehr mög­lich“, freut sich MdL Hol­ger Dremel.

„In Bay­ern kommt die Bezahl­kar­te in allen 96 Land­krei­sen und damit flä­chen­de­ckend zum Tra­gen“, ergänzt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und stell­ver­tre­ten­de CSU-Par­tei­vor­sit­zen­de Mela­nie Huml.

Zwi­schen dem Beschluss der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung im Novem­ber 2023 zur Ein­füh­rung einer Bezahl­kar­te im Frei­staat und dem flä­chen­de­cken­den Ein­satz sei­en ledig­lich rund sie­ben Mona­te vergangen.

„Eine schnel­le und flä­chen­de­cken­de Ein­füh­rung in allen Bun­des­län­dern wäre für die Außen­wir­kung sehr wich­tig. Die Aus­schrei­bungs­ver­fah­ren auf Bun­des­ebe­ne müs­sen nun rasch abge­schlos­sen wer­den, Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser kommt hier nicht in Gän­ge“, so Dre­mel. Je höher die Ver­brei­tung der Bezahl­kar­te, des­to grö­ßer die Wir­kung“, so Huml.

Um die ille­ga­le Migra­ti­on zu begren­zen und die Zuzugs­an­rei­ze zu sen­ken wur­den in Bay­ern schnell kon­kre­te Maß­nah­men ergrif­fen. Eine davon ist die Bezahl­kar­te, eine wei­te­re ist die Mög­lich­keit der gering­fü­gi­gen Beschäf­ti­gung für Asyl­be­wer­ber. Eine wei­te­re Begren­zung von Anrei­zen ist drin­gend not­wen­dig, so die bei­den Abge­ord­ne­ten der Regi­on Mela­nie Huml und Hol­ger Dremel.