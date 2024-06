In eini­gen Gemein­den im Land­kreis Bam­berg hän­gen auch zwei Wochen nach den Euro­pa­wah­len am 9. Juni 2024 wei­ter­hin Wahl­pla­ka­te. In die­sem Zusam­men­hang bit­tet das Land­rats­amt Bam­berg die jewei­li­gen Par­tei­en um die zeit­na­he Ent­fer­nung aller noch ange­brach­ten Plakate.

Für die Gemein­den besteht die Mög­lich­keit, die Par­tei­en zur Ent­fer­nung der Pla­ka­te auf­zu­for­dern und die­se, wenn die­ser Auf­for­de­rung nicht nach­ge­kom­men wird, gegen Kos­ten selbst zu entfernen.