Die Kri­mi­nal­po­li­zei sucht Zeugen

LAU­TER­TAL, LKR. COBURG. In den ver­gan­ge­nen Tagen zer­stör­ten Unbe­kann­te einen Jäger­hoch­sitz an einem Wald­stück im Bereich des „Buch­bergs“ im Land­kreis Coburg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Don­ners­tag, 20. Juni, bis Diens­tag, 25. Juni, mach­ten sich unbe­kann­te Täter an einem Jäger­hoch­sitz am Ran­de eines Wald­stü­ckes zu schaf­fen. Der Hoch­sitz stand im Bereich des „Buch­bergs“, west­lich der Auto­bahn A73, auf Höhe der Ort­schaft Rot­ten­bach. Nach ers­ten Erkennt­nis­sen spreng­ten die Täter die Jagd­kan­zel, wodurch die­se kom­plett zer­stört wur­de. Die Scha­dens­hö­he beträgt rund 500 Euro. Die Hin­ter­grün­de sind der­zeit Gegen­stand der Ermittlungen.

Wer hat in die­sem Zusam­men­hang in den letz­ten Wochen ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge – ins­be­son­de­re im Bereich der Kreis­stra­ße CO 23, an der Abzwei­gung zur Orts­ver­bin­dungs­stra­ße nach Otto­wind – fest­ge­stellt? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.