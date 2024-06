Heri­bert Trunk, ein ober­frän­ki­scher Logis­tik­un­ter­neh­mer, wur­de am 8. Juni in Bam­berg mit der Aus­zeich­nung für selbst­lo­ses Die­nen („Ser­vice Abo­ve Self Award“) von Rota­ry Inter­na­tio­nal geehrt. Die­se Aus­zeich­nung wur­de ihm von Ste­fan Kuchen­meis­ter, Rota­ry Club Höchstadt/​Aisch, Distrikt Gover­nor 2023/2024 des Rota­ry Distrikts 1950, ver­lie­hen. Welt­weit wer­den 2024 nur 81 her­aus­ra­gen­de Rota­ry- und Rota­r­act-Mit­glie­der für ihr sozia­les Enga­ge­ment aus­ge­zeich­net, dar­un­ter 19 in Euro­pa und zwei in Deutsch­land. Heri­bert Trunk, der von 2012 bis 2017 Prä­si­dent der Indus­trie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth war, hat die Stif­tung „Chan­ce Jugend“ gegrün­det. Die Stif­tung unter­stützt benach­tei­lig­te Jugend­li­che bei der Vor­be­rei­tung auf eine beruf­li­che Zukunft, sowohl in Deutsch­land als auch in Süd­afri­ka. Ein bedeut­sa­mes Pro­jekt in Deutsch­land ist die Finan­zie­rung der Inob­hut­nah­me des Don Bosco Jugend­werks in Bam­berg, das Kin­dern in Kri­sen- und Not­si­tua­tio­nen eine kurz­fris­ti­ge Rund-um-die-Uhr-Betreu­ung ermög­licht. Dr. Frank Meik, der ehe­ma­li­ge Vor­sit­zen­de der Geschäfts­füh­rung der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung GmbH und Deut­scher Rota­ry Gover­nor-Rats­vor­sit­zen­der 2021/2022, hielt die Lau­da­tio: „Heri­bert Trunk hat in sei­nem beruf­li­chen, fami­liä­ren und sozia­len Leben Gro­ßes geleis­tet. Sei­ne Stif­tung ‚Chan­ce Jugend‘ gibt benach­tei­lig­ten jun­gen Men­schen eine Chan­ce und unter­stützt sie nicht nur finan­zi­ell, son­dern auch durch akti­ve Betei­li­gung. Er ist ein Vor­bild für alle Rota­ri­er.“ Heri­bert Trunk erläu­tert das Ziel der Stif­tung: „Wir haben über hun­dert Ein­rich­tun­gen in Afri­ka und bie­ten viel­fäl­ti­ge Aus­bil­dungs­pro­gram­me an, wie z.B. für Fri­seu­re, Köche und Bäcker. Unser Ziel ist es, die­se Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten auch auf Pfle­ge­kräf­te aus­zu­wei­ten, die dann nach Deutsch­land kom­men und hier arbei­ten kön­nen. Wir füh­ren inten­si­ve Gesprä­che und pla­nen, im nächs­ten Jahr richtig

durch­zu­star­ten.“ Seit der Grün­dung im Jahr 2003 hat die Chan­ce Jugend Stif­tung über 500.000 Euro gespen­det und unter­stützt ins­be­son­de­re mate­ri­el­le und see­lisch-phy­sisch benach­tei­lig­te Jugend­li­che, damit ihr Leben gelingt. In Süd­afri­ka wer­den Pro­jek­te wie „Cook­ta­stic Kap­stadt“ und das „House of Hope and Glo­ry“ geför­dert, die talen­tier­ten jun­gen Men­schen eine Per­spek­ti­ve und eine nach­hal­ti­ge Posi­ti­on im Arbeits­markt bie­ten. Das Enga­ge­ment der Stif­tung erstreckt sich auch auf den Sport und die Bil­dung. So wer­den bei­spiels­wei­se Fuß­ball­pro­jek­te und Lese­un­ter­richt nach dem Essen unter­stützt, um Kin­dern aus benach­tei­lig­ten Ver­hält­nis­sen Hoff­nung und Chan­cen zu bie­ten. Die lang­fris­ti­ge Visi­on der Chan­ce Jugend Stif­tung ist es, die spen­den­fi­nan­zier­ten Maß­nah­men zu unter­neh­me­risch eigen­fi­nan­zier­ten Pro­jek­ten wei­ter­zu­ent­wi­ckeln, um eine nach­hal­ti­ge Unter­stüt­zung der Jugend welt­weit zu gewähr­leis­ten. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.chan​ce​-jugend​.de