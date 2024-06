Statt­li­che 60 Jah­re hält Rudolf König den Brand­schüt­zern die Treue. Nach dem vier­ten Tri­umph der Anwär­ter beim Jugend­leis­tungs­marsch Bay­reuth bleibt der Wan­der­po­kal in Ramlesreuth.

Ehrun­gen, die erfolg­rei­che Nach­wuchs­ar­beit und wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen für die Zukunft stan­den im Fokus der Gene­ral­ver­samm­lung der Feu­er­wehr. Dabei setzt die Wehr auf Ver­jün­gung ihrer Füh­rungs­ebe­ne. Bei Ergän­zungs­wah­len wur­den auf Anhieb die fünf Jugend­li­chen Han­nes König, Chris­ti­an Acker­mann, Mar­kus Vet­ter, Chris­toph Weber und Dani­el Schlicht ein­stim­mig als Bei­sit­zer in die Vor­stand­schaft gewählt. Ein wich­ti­ger Tages­ord­nungs­punkt war die Sat­zungs­än­de­rung, die ein­stim­mig ange­nom­men wur­de. Künf­tig wird ein Mit­glieds­bei­trag von zehn Euro (bis­her 7,50 Euro) für alle Mit­glie­der ab 18 Jah­ren bis zum Aus­tritt oder Lebens­en­de erho­ben. Die Jah­res­haupt­ver­samm­lung wird ab 2025 auf Ende Janu­ar terminiert.

Für 60 Jah­re Mit­glied­schaft wur­de Rudolf König, für 25 Jah­re die ers­te Frau in der Wehr, Andrea Gün­ther, sowie Mar­tin Bäuml und Joa­chim Klant geehrt. Her­mann Hagn und Tho­mas Pöllath wur­den zudem für 40 Jah­re und Joa­chim Klant für 25 Jah­re akti­ve Dienst­zeit aus­ge­zeich­net. Auch für den Nach­wuchs gab es viel Lob sei­tens Vor­sit­zen­den Gabri­el Herr­mann und Kom­man­dant Jochen Klant, Bür­ger­meis­ter Chris­ti­an Porsch, der Kreis­brand­in­spek­to­rin Kers­tin Schmidt und von Kreis­brand­meis­ter Jür­gen Küff­ner. Nach 2015, 2016 und 2023 hat­ten die Anwär­ter um Jugend­wart Lisa Vet­ter und Miri­ja Weber in der Inspek­ti­on IV jüngst zum vier­ten Mal bra­vou­rös den Jugend­leis­tungs­marsch gewon­nen (der Kurier berich­te­te). Als Zei­chen der Aner­ken­nung , so Schmidt, ver­bleibt der Sie­ger­po­kal end­gül­tig beim Feu­er­wehr­nach­wuchs. Beim Lud­wig-Lau­ter­bach-Cup (Bet­zen­stein, 21.September) und beim Bezirks­ju­gend­leis­tungs­marsch (Wal­len­fels, 28. Spei­chers­dorf) war­ten die nächs­ten Her­aus­for­de­run­gen auf die Jugend­li­chen. Zuvor hat­ten die Jugend­war­te die erfolg­rei­che Arbeit der Jugend­feu­er­wehr her­vor­ge­ho­ben. Mit neun akti­ven Mit­glie­dern, die in ver­schie­de­nen Wett­be­wer­ben und Übun­gen mit her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen glänz­ten, zeigt sich die Jugend­ab­tei­lung als fes­ter Bestand­teil der Feu­er­wehr. So absol­vier­ten Han­nes König, Chris­ti­an Acker­mann und Chris­toph Weber mit Bra­vour die höchs­ten Stu­fen der Flam­me und des Wis­sen­tests. Sowie Han­nes König in 110 Stun­den sei­ne Trup­pen­mann­aus­bil­dung. Beson­de­re Erwäh­nung fand die akti­ve und ver­ant­wort­li­che Rol­le der Jugend­li­chen bei Ver­an­stal­tun­gen wie dem Mai­baum­auf­stel­len, Johan­nis­feu­er und Sankt-Martins-Umzug.

Nach drei Neu­ein­trit­ten zählt der Feuerwehrverein118 Mit­glie­der. Chris­ti­an Acker­mann und Chris­toph Weber sind neu zur akti­ven Trup­pe gesto­ßen. Die Berich­te des Vor­stan­des und des Kom­man­dan­ten gaben einen umfas­sen­den Rück­blick auf zwei Ein­sät­ze und die Akti­vi­tä­ten des ver­gan­ge­nen Jah­res sowie einen Aus­blick auf anste­hen­de Pro­jek­te. Im Fokus wer­den die Fer­tig­stel­lung der neu­en Gara­ge, die Küchen­zei­le und Sanie­rungs­ar­bei­ten am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus ste­hen. Auf Anre­gung von Diet­mar König wird die Grill­bu­de in bewähr­ter Zusam­men­ar­beit von Feu­er­wehr, Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft und Stamm­tisch einer Sanie­rung unter­zo­gen oder eine neue Lösung gesucht.

Anste­hen­de Ter­mi­ne: Feu­er­wehr­fest Hai­den­a­ab-Göpp­manns­bühl 6./7. Juli, Fest­um­zug Feu­er­wehr Vor­bach 11. August, Leis­tungs­ab­zei­chen mit Kame­rad­schafts­abend am Holz­mühl­wei­her im Sep­tem­ber, Sankt-Mar­tins-Umzug im November.