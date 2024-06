Ein­kau­fen bei „Tan­te Emma“, mit der Ves­pa in den Urlaub, abends ins Kino und zum Zeit­ver­treib eine Par­tie „Mensch ärge­re dich nicht“ – in den Som­mer­fe­ri­en lädt das Pfalz­mu­se­um Forch­heim wie­der zu einer klei­nen Zeit­rei­se in die 50er und 60er Jah­re ein. Unter dem Mot­to „Oma, Opa erzähl doch mal“, wer­den zwei Akti­ons­ta­ge (am 8. August und auch am 2. Sep­tem­ber) ange­bo­ten. Kinder/​Enkel sind zusam­men mit ihren Groß­el­tern herz­lich will­kom­men! Wie ging man frü­her ein­kau­fen? Wir besu­chen gemein­sam den Tan­te-Emma-Laden im Stadt­mu­se­um und eine Ver­käu­fe­rin begrüßt Euch hin­ter der Laden­the­ke. Eure Groß­el­tern kön­nen euch bei der Gele­gen­heit viel­leicht erzäh­len und zei­gen, was und wie sie frü­her ein­ge­kauft haben. Was war der belieb­tes­te Zeit­ver­treib? Das klei­ne Kino im Muse­um zeigt kur­ze Film­aus­schnit­te aus den 1950er und 1960er Jah­ren. Viel­leicht ken­nen Eure Groß­el­tern sogar eini­ge Schau­spie­ler und Schau­spie­le­rin­nen und Dreh­or­te. Wohin fuhr man in den Urlaub und wie? Die Strand­sze­ne mit Ves­pa gibt Auf­schluss und zeigt, dass sich bei der Mode gar nicht so viel ver­än­dert hat, oder? Wie wur­de Wäsche gewa­schen und was ist eigent­lich „Kat­zen­wä­sche“? Ihr habt in unse­rem Gewöl­be die Mög­lich­keit ein biss­chen Wäsche wie frü­her zu waschen. Bestimmt kön­nen Eure Groß­el­tern Euch ein paar Tipps geben und Ihre Erleb­nis­se tei­len. Was für Spie­le gab es? Die wer­den wir mit Euch aus­pro­bie­ren! Ihr braucht dafür Geschick, Geduld und manch­mal etwas Fantasie!

Und was wur­de genascht? Freut Euch auf eine klei­ne Kost­pro­be! Ter­mi­ne: 08.08.2024, 10:00 Uhr und 02.09.2024, 15:00 Uhr Dau­er: cir­ca 1,5 Stun­den Ver­an­stal­tungs­ort: Pfalz­mu­se­um Forch­heim Kos­ten: 5,50 € p. P.

Eine Anmel­dung im Pfalz­mu­se­um unter Tele­fon 09191/714–351 ist erforderlich.