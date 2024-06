Seit 70 Jah­ren zwei star­ke Part­ner für Familien

Der Fami­li­en­bund der Katho­li­ken und die Katho­li­sche Eltern­schaft Deutsch­lands im Erz­bis­tum Bam­berg geben den Fami­li­en bereits seit 70 Jah­ren ihre Stim­me und ver­tre­ten deren Anlie­gen auf Basis der katho­li­schen Sozi­al­leh­re. Sie sehen sich dabei dem beson­de­ren Wert von Ehe und der dar­auf auf­bau­en­den Fami­lie ver­bun­den. Ihre Auf­ga­ben lie­gen in der Ver­tre­tung der sozia­len, wirt­schaft­li­chen und kul­tu­rel­len Belan­ge von Fami­li­en gegen­über Staat, Gesell­schaft, Poli­tik und Kir­che. Die bei­den Ver­bän­de spre­chen hier­für gezielt poli­ti­sche, kirch­li­che und gesell­schaft­li­che Ent­schei­dungs­trä­ger an, um die Bedürf­nis­se und Anlie­gen von Fami­li­en in das öffent­li­che Bewusst­sein zu brin­gen. Die aktu­el­len Haupt­for­de­run­gen betref­fen ins­be­son­de­re eine fami­li­en­freund­li­che Zeit­po­li­tik mit Wahl­frei­heit Eltern, Gerech­tig­keit in den Sozi­al­ver­si­che­run­gen und eine höhe­re Aner­ken­nung von Fami­li­en- und Pfle­ge­ar­beit und Stär­kung der Bil­dungs­po­li­tik – damit allen Fami­li­en ein gutes Leben mög­lich ist.

Sie möch­ten noch mehr über uns erfah­ren oder uns kennenlernen?

Besu­chen Sie uns an unse­rem Stand auf dem Hein­richs­fest am 14.07.2024 und neh­men Sie an unse­rem Jubi­lä­ums-Gewinn­spiel teil – wir ver­lo­sen ein Wochen­en­de im Kol­ping­haus Bay­ri­scher Wald in Lam für eine Fami­lie aus dem Erz­bis­tum Bam­berg. Wir freu­en uns auf Ihr Kommen.