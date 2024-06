Erzähl-Café: Eine Rei­se durch Geschich­ten und Erinnerungen

Das Erzäh­len von Geschich­ten ist eine der ältes­ten Kul­tur­for­men der Mensch­heit. Wis­sen, Erfah­rung und Erleb­tes wur­de Jahr­tau­sen­de lang durch Zeit­zeu­gen nur münd­lich wei­ter­ge­ge­ben und blieb so für nach­fol­gen­de Gene­ra­tio­nen erhalten.

Erzähl-Café lädt zum gemein­sa­men Aus­tausch und Erin­nern ein

Das Erzähl-Café am Diens­tag, den 02. Juli, von 14:30 bis 16:00 Uhr, in der Cafe­te­ria des BRK-Alt­stadt­parks, Eichel­weg 11 in Bay­reuth knüpft an die­se Tra­di­ti­on an und lädt die Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner Bay­reuths ein, sich in einer ent­spann­ten und respekt­vol­len Atmo­sphä­re bei Kaf­fee und Kuchen auszutauschen.

Nach dem gro­ßen Erfolg im März die­ses Jah­res, wid­met sich des dies­ma­li­gen Erzähl-Cafés dem The­ma „Urlaubs­er­in­ne­run­gen“. Teil­neh­men­de haben die Mög­lich­keit, sich aktiv in Klein­grup­pen-Gesprä­chen ein­zu­brin­gen oder ein­fach den Erzäh­lun­gen der ande­ren zu lau­schen. Die Ver­an­stal­tung wird von Hei­ke Kom­ma von der Erlö­ser­kir­che mode­riert. Inter­es­sier­te Teil­neh­men­de wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0921 96705 anzumelden.

Mit wech­seln­den The­men wir das Erzähl-Café in den kom­men­den Mona­ten fortgesetzt.

Die inter­na­tio­na­le Rot­kreuz- und Rot­halb­mond-Bewe­gung ist mit natio­na­len Gesell­schaf­ten in 191 Län­dern die größ­te huma­ni­tä­re Orga­ni­sa­ti­on der Welt.

Das Baye­ri­sche Rote Kreuz K.d.ö.R. – Kreis­ver­band Bay­reuth ist mit fast 700 haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern und rund 2.400 ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern als gro­ßer Sozi­al- und Gesund­heits­dienst­leis­ter, Spit­zen­ver­band der frei­en Wohl­fahrts­pfle­ge und frei­wil­li­ge Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on der Sicher­heits­ga­rant für die Bevöl­ke­rung in Stadt und Land­kreis Bay­reuth und enga­giert sich in einer Viel­zahl von Auf­ga­ben­be­rei­chen. Neben den Schwer­punk­ten der Not­fall­ret­tung, der Alten­pfle­ge und dem Kata­stro­phen­schutz ist das Rote Kreuz in Bay­reuth auch ein ver­läss­li­cher und kom­pe­ten­ter Part­ner in der Kin­der- und Jugend­ar­beit, der Flücht­lings­hil­fe, Migra­ti­ons­be­ra­tung und in der Aus­bil­dung von Fachkräften.