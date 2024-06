Bei strah­len­dem Son­nen­schein konn­te am 8. Juni die Eber­mann­städ­ter Bür­ger­meis­te­rin Frau Chris­tia­ne Mey­er neben dem Land­rat Dr. Her­mann Ulm auch unzäh­li­ge gro­ße und klei­ne Besu­cher anläss­lich des Eröff­nungs­fes­tes des Spiel­platz Dies­brun­nen begrü­ßen. Dort, wo bereits erst­mals Anfang der 1980er Jah­re ein Spiel­platz errich­tet wur­de, ist nun wie­der eine Bewe­gungs- und Frei­zeit­flä­che für Kin­der und Fami­li­en ent­stan­den, die u.a. mit einem rie­si­gen Klet­ter­netz, Balan­cier­par­cours und Schau­keln lockt. „Wir woll­ten einen Spiel­platz mit Spiel­ge­rä­ten, die wir so in Eber­mann­stadt noch nicht haben, und die zugleich von vie­len Kin­dern gemein­sam bespielt wer­den kön­nen“, erklär­te die Jugend­pfle­ge­rin Katha­ri­na Kurth-Lip­fert, die zusam­men mit dem stell­ver­tre­ten­den Bau­hof­lei­ter René Mül­ler und der Fir­ma Kom­pan an der Pla­nung und Umset­zung maß­geb­lich betei­ligt war. „Wir haben ein tol­les Spiel­platz­team“, beton­te die Bür­ger­meis­te­rin, Denn bei den Spiel­platz­ge­rä­ten wur­de nicht nur an Spaß und Spiel, son­dern auch an Nach­hal­tig­keit und Inklu­si­on gedacht“. So gibt es bei­spiels­wei­se Pen­del­schau­keln, die moto­ri­sche Fähig­kei­ten för­dern und das Gleich­ge­wicht schu­len. Die Spiel­ge­rä­te sind aus Robi­ni­en­holz aus euro­päi­scher Forst­wirt­schaft. Der Anstoß für den Spiel­platz am Stand­ort Dies­brun­nen kam bereits 2018 durch eine Eltern­in­itia­ti­ve um Michae­la Klein und Chris­ti­na Lämm­lein. Sie sam­mel­ten neben Spen­den auch Unter­schrif­ten, ver­an­stal­te­ten gro­ße Mal­ak­tio­nen wie z.B. am Eber­mann­städ­ter Alt­stadt­fest, bei denen Kin­der ihren Traum­spiel­platz aufs Papier brach­ten (sie­he Foto). Ins­ge­samt hat die Stadt Eber­mann­stadt rund 100.000 € in den Spiel­platz inves­tiert, wobei sämt­li­che Land­schafts­ar­bei­ten durch den eige­nen Bau­hof getä­tigt wur­den. „Ein Spiel­platz mit die­ser Aus­stat­tung kos­tet gut und ger­ne 250.000 €, wenn Land­schafts­pla­ner betei­ligt sind, daher bin ich beson­ders stolz auf unser kom­pe­ten­tes Team aus Jugend­pfle­ge und Bau­hof, die alles geplant und aus­ge­mes­sen haben und so die Kos­ten nied­rig gehal­ten haben.“ Fuß­läu­fig erreich­bar ist der neue Spiel­platz auch ein per­fek­tes Aus­flugs­ziel für Kin­der­gär­ten und Schu­len. „Da lässt sich der Sport­un­ter­richt bei Bedarf auch mal nach drau­ßen ver­le­gen“, so die Kon­rek­to­rin und Sport­leh­re­rin der Grund- und Mit­tel­schu­le Mari­on Knau­er. Und resü­mie­rend stell­te die Bür­ger­meis­te­rin fest, „gute Spiel­plät­ze tra­gen maß­geb­lich zur kör­per­li­chen sowie geis­ti­gen Gesund­heit und Ent­wick­lung von Kin­dern bei“.

„Qua­li­täts­sie­gel Bildungskommune“

Dass die Ver­lei­hung des Sie­gels aus­ge­rech­net an der Eröff­nung des Spiel­plat­zes statt­fand, war kein Zufall. „Bewe­gung und Gesund­heit“ ist ein wei­te­res wich­ti­ges Bil­dungs­the­ma und für die Eber­mann­städ­ter von größ­ter Bedeu­tung. Eber­mann­stadt ist stolz, sich Bil­dungs­kom­mu­ne nen­nen zu kön­nen, zeigt das Qua­li­täts­sie­gel doch welch hohen Stel­len­wert Bil­dung in Eber­mann­stadt und sei­nen Orts­tei­len hat. Dazu gehö­ren Bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen, Ver­ei­ne, Ver­bän­de, der Kul­tur­kreis, die Senio­ren­ver­tre­tung, der Fami­li­en­stütz­punkt und vie­le mehr. Denn Bil­dungs­kom­mu­ne wird man nur gemein­sam! „Wir freu­en uns, dass wir mit Eber­mann­stadt eine akti­ve und moder­ne Kom­mu­ne in unse­rem Land­kreis haben, die die Bedeu­tung von Bil­dung vor Ort – schu­lisch wie außer­schu­lisch und über alle Alters­grup­pen hin­weg – erkannt hat. Die sich ihrer Stel­lung als Bil­dungs­ort in der Frän­ki­schen Schweiz bewusst ist und sich bemüht, den Kin­dern und Jugend­li­chen in den länd­li­chen Gebie­ten des Land­krei­ses die bes­ten Bil­dungs­chan­cen zu bie­ten“ so Land­rat Dr. Her­mann Ulm bei der Ver­lei­hung der Aus­zeich­nung „Bil­dungs­kom­mu­ne im Land­kreis Forchheim“.

Wich­ti­ge Part­ner in Sachen Kindergesundheit

Wich­ti­ge Part­ner, die sich im Land­kreis um Kin­der, Jugend­li­che und Fami­li­en küm­mern, berei­cher­ten das Eröff­nungs­fest des Erleb­nis­spiel­plat­zes. Dies waren der Kin­der­schutz­bund Forch­heim, die koor­di­nie­ren­de Kin­der­schutz­stel­le KoKi des Land­kreis Forch­heim, das Müt­ter­zen­trum MüZe Eber­mann­stadt und das Eber­mann­städ­ter Jugend­zen­trum K4. Sie alle ergänz­ten das Spiel­platz­an­ge­bot durch abwechs­lungs­rei­che Mit­mach­ak­tio­nen an ihren Info­stän­den. „Ich bin froh, so tol­le Part­ner im Land­kreis zu haben“ freu­te sich die Jugend­pfle­ge­rin Katha­ri­na Kurth-Lip­fert. Ver­voll­stän­digt wur­de das Pro­gramm durch den beson­de­ren Geträn­ke­stand der Soli­da­ri­schen Land­wirt­schaft SoLa­Wi Eber­mann­stadt, die mit ihren eis­ge­kühl­ten Wie­sen­li­mo­na­den den Gäs­ten etwas aus eige­ner Her­stel­lung anbo­ten. Und auch die ILE (Inte­grier­te länd­li­che Ent­wick­lung) Frän­ki­sche Schweiz AKTIV, sorg­te bei den Kin­dern mit ihrem Glücks­rad und den fri­schen Erd­bee­ren für gro­ße Nach­fra­ge. Gele­gen direkt unter­halb des Ter­ras­sen­ca­fés Annet­te war es natür­lich kei­ne Fra­ge, dass Annet­te Sau­er den Kaf­fee- und Kuchen­ver­kauf direkt auf den Spiel­platz ver­leg­te. Alles ande­re als kal­ter Kaf­fee war die Akti­on „fai­re Rosen“, die die Stadt für die­sen Tag initi­iert hat­te. Alle Kin­der waren ein­ge­la­den, fai­re Rosen zu ver­schen­ken, um jeman­dem damit eine Freu­de zu machen. Seit 2012 trägt Eber­mann­stadt den Titel „Fair Trade Town“, denn nicht nur im Rat­haus, auch in vie­len Kin­der­ta­ges­stät­ten, Jugend­ein­rich­tun­gen und Geschäf­ten kom­men fair gehan­del­te Pro­duk­te zum Ein­satz. „Ob Spiel­platz­ge­stal­tung, Fai­re Trade oder Bil­dungs­kom­mu­ne – über­all braucht es ein Netz­werk und Men­schen, die sich begeis­tern las­sen und die mit­ma­chen. Das haben wir hier in Eber­mann­stadt und es ist schön zu sehen, wie aus einer Idee gro­ße Pro­jek­te ent­ste­hen“, freut sich Katha­ri­na Kurth-Lip­fert. „Auch das nächs­te Event für Eber­mann­stadt in bereits in vol­ler Pla­nung“, so die Jugend­pfle­ge­rin. Gemein­sam mit der ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV sowie 10 Jugend­li­chen orga­ni­siert die Jugend­pfle­ge Eber­mann­stadt erst­mals das Jugend­kul­tur­fes­ti­val OpenEbs24. Unter dem Mot­to WIR​.HIER​.JETZT wird die­ses am 19. Juli 2024 statt­fin­den. Natür­lich dabei, ein Netz aus Unter­stüt­zern und Vereinen.