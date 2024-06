Beim dem erst kürz­lich statt­fin­den­den Früh­schwim­mer Früh­stück, konn­ten Gäs­te einen Ein­blick in die Arbeit des Ver­eins „Freun­de des Gau­stadt Frei­ba­des“ neh­men, und gleich­zei­tig die mit­ge­brach­ten Lecke­rei­en der Mit­glie­der genie­ßen. Selbst­ver­ständ­lich wur­de erst nach einer aus­gie­bi­gen Run­de von min­des­tens 1000 m Brust oder Kraul schwim­men zum Früh­stück gela­den. Ein so üppi­ges Früh­stück muss erst ver­dient sein. Das belieb­te Früh­schwim­men beginnt bereits um 6:30 Uhr und dau­ert in den Schul­zei­ten. Mon­tag bis Frei­tag bis 10:00 Uhr. Das Was­ser ist herr­lich warm und Bah­nen bei Son­nen­auf­gang zie­hen beson­ders schön. Trotz der bereits über 300 Mit­glie­der, ist der Ver­ein wei­ter­hin bereit, neue Schwim­mer auf­zu­neh­men. Infor­ma­tio­nen gibt es unter www.http://www.freunde-freibad-gaustadt.de/.