Der Bay­reu­ther Pro­fi-Tri­ath­let Finn Gro­ße-Free­se, star­tend für den SV Bay­reuth, ging am Sonn­tag den 16.06.2024 bei der Chall­enge Gdansk in Polen an die Start­li­nie. Er sicher­te sich über die Mit­tel­di­stanz einen her­aus­ra­gen­den zwei­ten Platz. Mit einer Gesamt­zeit von 3:42 Stun­den been­de­te Gro­ße-Free­se das Ren­nen nur knapp zwei Minu­ten hin­ter dem Erst­plat­zier­ten. Der Podest­platz bedeu­tet gleich­zei­tig Finns ers­tes Podi­um in der Pro­fi­wer­tung und ist ein wich­ti­ger Schritt für die nun anste­hen­den letz­ten 2 1/2 Wochen Vor­be­rei­tun­gen vor sei­nem Start bei der Chall­enge Roth am 07.07. Hier trifft er erneut auf die inter­na­tio­na­le und natio­na­le Eli­te des Triathlonsports.