Damen-Teams auf Erfolgsspur

Aus­ge­gli­che­nes Wochen­en­de beim Baur SV: den 5 Sie­gen der Damen I, Damen II, Her­ren II, Her­ren III und der Bam­bi­ni, ste­hen vier Nie­der­la­gen durch die Her­ren I, Her­ren 30, Junio­ren und des Klein­feld-Teams, sowie ein Unent­schie­den der Kna­ben gegenüber.

Kna­ben 15 Nord­li­ga 2: Baur SV – TC Kasen­dorf 3:3

Wie schon in der Vor­wo­che hol­ten sich die Kna­ben ein Unent­schie­den. Luis Dötschel und The­re­sa Mül­ler sicher­ten zwei Ein­zel­punk­te, Jakub Fischer und John Hei­nisch muss­ten ihre Par­tien an die Geg­ner abge­ben. Den drit­ten Sieg erspiel­ten Luis Dötschel/​Theresa Mül­ler im Doppel.

Klein­feld U9 Nord­li­ga 2: Baur SV – TC WB Thur­n­au 4:14

In ihrem zwei­ten Ein­satz muss­ten sich die Jüngs­ten des Baur SV geschla­gen geben. In der Moto­rik hol­ten sich die Gäs­te bereits vier der sechs mög­li­chen Punk­te. In den Ein­zeln unter­la­gen Levin und Lewis Pühl­horn nach engen Matches jeweils knapp im Match­tie­break. Moritz Lei­k­eim muss­te eben­falls in zwei Sät­zen sich sei­nem Geg­ner geschla­gen geben. Ein­zig Jonas Dietz ent­schied sei­ne Par­tie klar für sich. In den Dop­peln ver­lo­ren Levin Pühlhorn/​Moritz Lei­k­eim klar in zwei Sät­zen, Lewis Pühlhorn/​Jonas Dietz kämpf­ten sich durch zwei Tie­breaks und unter­la­gen knapp.

Bam­bi­ni 12 Nord­li­ga 2: TC WB Thurau – Baur SV 0:6

Auch in ihrer zwei­ten Par­tie blei­ben die Bam­bi­ni unge­schla­gen. Vin­cent Hüm­mer, Emil Beu­erle, Ben Ein­be­cker und Noah Kügel ent­schie­den sowohl in den Ein­zeln als auch den Dop­peln alle Begeg­nun­gen in kla­ren Zwei­satz­mat­ches für sich und fei­er­ten einen deut­li­chen Auswärtserfolg.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1: Baur SV – TC Weiß-Rot Coburg 0:6

Gegen star­ke Gäs­te aus Coburg konn­ten die Junio­ren nichts aus­rich­ten. Tim Knäb­lein, Tizi­an Wag­ner, Luis Dötschel und Jan Ein­be­cker muss­ten im Ein­zel und in den Dop­peln die Über­le­gen­heit der Geg­ner akzep­tie­ren und kla­re Nider­la­gen hinnehmen.

Her­ren 30 Nord­li­ga 3: TC Zap­fen­dorf – Baur SV 5:1

Die Her­ren 30 erleb­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de erneut eine kla­re Nie­der­la­ge. Mat­thi­as Mül­ler sicher­te im Ein­zel den Ehren­punkt für sei­ne Mann­schaft, Jür­gen Ein­be­cker, David Rudin und Juri Phil­ipp unter­la­gen hin­ge­gen in zwei Sät­zen. Auch in den Dop­peln konn­te kein wei­te­rer Punkt gesi­chert wer­den und damit war die Nie­der­la­ge nicht mehr zu verhindern.

Her­ren Nord­li­ga 5: Baur SV – TC Küps 4:2

Zwei­ter Sai­son­er­folg für die drit­ten Her­ren. In den Ein­zeln waren Luis Dötschel, Colin Hei­nisch und Paul Rött­gen klar über­le­ben, nur Kai Rich­ter muss­te sich geschla­gen geben. In den anschlie­ßen­den Dop­peln lie­ßen sich Luis Dötschel/​Paul Rött­gen den Sieg nicht mehr neh­men und gewan­nen in zwei Sät­zen. Colin Heinisch/​Kai Rich­ter muss­ten denk­bar knapp mit 10:12 im Match­tie­break ihre Begeg­nung abgeben.

Damen Nord­li­ga 4: Baur SV II – TSV Elsa 4:2

Auch die zwei­ten Damen knüpf­ten an den Erfolg der Vor­wo­che an. Ame­lie Dötschel, Made­lei­ne Schnei­der und Jule Naun­dorf sorg­ten im Ein­zel für drei Sie­ge, Sina Schrei­ber muss­te ihrer Geg­ne­rin zum Sieg gra­tu­lie­ren. Den ent­schei­den­den Punkt zum Gesamt­erfolg erspiel­ten Ame­lie Dötschel und Made­lei­ne Schnei­der, das Zwei­er­dop­pel Caro­li­ne Rudin/An­na-Loui­sa Voigt­mann ging hin­ge­gen an die Gegner.

Her­ren Nord­li­ga 1: Baur SV II – TG Neustadt/​Coburg 6:3

Den Zwei­ten Erfolg die­ser Sai­son konn­ten sich auch die zwei­ten Her­ren sichern. Juli­en Zuni­ga, Tim Knäb­lein, Tizi­an Wag­ner und Ver­stär­kung Fabri­zio Häß­lein hol­ten in den Ein­zeln vier Punk­te, Ruben Zuni­ga unter­lag im Spit­zen­ein­zel und Ste­fan Fürst muss­te im Match­tie­break die Par­tie sei­nem Geg­ner abge­ben. Damit fehl­te der zwei­ten Her­ren­mann­schaft ein Punkt zum Gesamt­erfolg. Die­sen sicher­ten Tim Knäblein/​Tizian Wag­ner und auch Ste­fan Fürst/​Fabrizio Häß­lein setz­ten sich noch durch. Die Brü­der Ruben und Juli­en Zuni­ga muss­ten das Ein­ser­dop­pel nach har­tem Kampf knapp an die Gäs­te abgeben.

Die Ergeb­nis­se: Zuni­ga R. – Diez J. 4:6, 0:6; Zuni­ga J. – Win­ter 6:0, 6:0; Knäb­lein – Diez S. 4:6, 6:2, 10:8; Fürst – Zeik 6:3, 2:6, 4:10; Wag­ner – Sau­er 6:0, 6:3; Häß­lein – Mül­ler 6:1, 6:0; Zuniga/​Zuniga – Diez/​Diez 6:4, 3:6, 6:10; Knäblein/​Wagner – Winter/​Zeik 6:2, 6:1; Fürst/​Häßlein – Sauer/​Müller 6:2, 6:1.

Damen Nord­li­ga 1: TC WB Thur­n­au II – Baur SV 3:6

Im fünf­ten Spiel blei­ben die Damen wei­ter­hin ohne Nie­der­la­ge. Erneut konn­ten die Damen den Sieg bereits nach den Ein­zeln per­fekt machen. Mari­ja Radu­lo­vic zeig­te im Spit­zen­ein­zel erneut eine beein­dru­cken­de Leis­tung und auch Lia Meindl­schmidt, Tina Ham­mer­schmidt und Julia Fischer setz­ten sich in zwei Sät­zen durch, Julia Wim­mer sieg­te kampf­los. Nico­le Tuma muss­te sich hin­ge­gen geschla­gen geben. In den Dop­peln sicher­ten Julia Wimmer/​Julia Fischer in einer kla­ren Par­tie noch einen wei­te­ren Punkt.

Die Ergeb­nis­se: Berg­mann – Radu­lo­vic 5:7, 1:6; Buch­ta – Wim­mer (w.o.); Roß­mer­kel – Meindl­schmidt 4:6, 2:6; Jüng­ling – Ham­mer­schmidt 5:7, 1:6; Schwen­der – Fischer 4:6, 1:6; Ben­ker – Tuma 6:0, 6:2; Bergmann/​Gandyra – Radulovic/​Hammerschmidt 6:1, 6:1; Jüngling/​Schwender – Wimmer/​Fischer 1:6, 0:6; Roßmerkel/​Benker – Meindlschmidt/​Tuma 6:0, 7:6.

Her­ren Lan­des­li­ga 2: TC Her­zo­gen­au­rach – Baur SV 6:3

Im Duell mit dem Tabel­len­füh­rer gab es für die ers­ten Her­ren die ers­te Nie­der­la­ge in die­ser Sai­son. In einem hoch­klas­si­gen Match ver­lor Dani­el Vlcek an 2 im Match­tie­break. Kevin Monat und Dori­an Uhl­ein waren chan­cen­los. Im Spit­zen­ein­zel zeig­te der geg­ne­ri­sche Tsche­che Kraus eine bril­li­an­te Vor­stel­lung und ließ David Mra­zek kei­ne Chan­ce. Kapi­tän Ste­fan Kor­nitz­ky zeig­te an 3 eine rou­ti­nier­te­re Leis­tung als sein 18-jäh­ri­ger tsche­chi­scher Kon­tra­hent Sko­pek und gewann ver­dient in zwei Sät­zen. Auch Pas­cal Men­nel figh­te­te sich an 5 gegen einen LK-bes­se­ren Geg­ner zu einem Match​tie​break​-Sieg​.Mit einem 2:4 nach den Ein­zeln hol­ten Mrazek/​Vlcek einen wei­te­ren Punkt. Monat/​Mennel und Kornitzky/​Uhlein ver­lo­ren jeweils knapp nach lan­gem Kampf, womit das 3:6, mit dem unse­re Her­ren zufrie­den sind, feststand.

Die Ergeb­nis­se: Kraus – Mra­zek 6:2, 6:1; Gaber – Vlcek 4:6, 6:3, 11:9; Sko­pek – Dr. Kor­nitz­ky 2:6, 4:6; Perout­ka – Monat 6:2, 6:0; Le – Men­nel 6:4, 3:6, 8:10; Höh­ne – Uhl­ein 6:1, 6:1; Skopek/​Peroutka – Mrazek/​Vlcek 4:6, 2:6; Kraus/​Höhne – Monat/​Mennel 7:6, 6:0; Gaber/​Le – Dr. Kornitzky/​Uhlein 6:4, 7:6.

Vor­schau:

Am kom­men­den Wochen­en­de star­ten am Frei­tag, den 28.06.24 ab 15:00 die Kna­ben mit einem Heim­spiel gegen den TC Hof. Am Sams­tag, den 29.06.24 emp­fan­gen die Junio­ren II den TC Bau­nach und die Bam­bi­ni I den TC Ler­chen­bühl II. Spiel­be­ginn ist hier jeweils um 9:00. Eben­falls am Sams­tag spie­len die Bam­bi­ni II ab 11:00 gegen den TC Pett­stadt und um 14:00 die Her­ren 30 gegen den SV Rapid Ebelsbach.