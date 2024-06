Die Nach­fol­ge für den Geschäfts­füh­rer-Pos­ten beim Fuß­ball-Regio­nal­li­gis­ten SpVgg Bay­reuth ist geklärt: Nico­le Kalem­ba über­nimmt durch den Beschluss der Gesell­schaf­ter ab dem 1. Juli die­sen Ver­ant­wor­tungs­be­reich in der Wagnerstadt.

Gesell­schaf­ter Dr. Wolf­gang Gru­ber über die Per­so­na­lie: „Wir freu­en uns sehr, dass wir mit Nico­le Kalem­ba eine Ken­ne­rin des Fuß­balls, die bereits Auf­ga­ben beim DFB hat, für uns gewin­nen konn­ten. Auch im Bereich der Betriebs­füh­rung und Wirt­schaft bringt sie eine umfang­rei­che und Füh­rungs­er­fah­rung mit, was uns posi­tiv in die Zukunft bli­cken lässt, die SpVgg Bay­reuth stra­te­gisch vor­an­zu­brin­gen. Unser Ziel ist es, mit­tel­fris­tig wie­der in den Pro­fi­fuß­ball zurückzukehren.“

Kalem­ba, die ihr Abitur am Mark­gra­fen-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­um absol­vier­te, spiel­te selbst noch in der ers­ten spa­ni­schen Liga, ehe sie ver­let­zungs­be­dingt bereits mit 24 Jah­ren ihre Lauf­bahn been­den muss­te. Die in Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten pro­mo­vier­te 35-jäh­ri­ge war als Abtei­lungs­lei­tung Medi­en und Kom­mu­ni­ka­ti­on beim FC Ingol­stadt 04 und zuletzt beim spa­ni­schen Zweit­li­ga-Auf­stei­ger CD Cas­tel­lón tätig. Zudem absol­viert die Wag­ner­städ­te­rin aktu­ell den Lehr­gang „Manage­ment im Pro­fi­fuß­ball“ des Deut­schen Fuß­ball-Bun­des und der Deut­schen Fuß­ball-Liga und sitzt als Mit­glied mit bera­ten­der Stim­me im DFB-Aus­schuss 3. Liga.

Nico­le Kalem­ba über Ihre neue Auf­ga­be: „Ich möch­te mich für das Ver­trau­en bei den Ver­ant­wort­li­chen, allen vor­an bei Dr. Wolf­gang Gru­ber bedan­ken. Ich freue mich sehr auf die neue Her­aus­for­de­rung und dar­auf, als gebür­ti­ge Bay­reu­the­rin die Zukunft der SpVgg Bay­reuth, einem Ver­ein mit unglaub­lich tol­len Fans, mit­ge­stal­ten zu kön­nen. Ich möch­te dazu bei­tra­gen, dass wir unse­re Zie­le errei­chen und neue Maß­stä­be setzen.“