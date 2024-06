Mit einem Hauch von Aben­teu­er und einer gro­ßen Por­ti­on Begeis­te­rung hat die AWO-Jugend­so­zi­al­ar­bei­te­rin Nata­lie Grü­nert an der Mar­tin-Grund­schu­le etwas Beson­de­res auf die Bei­ne gestellt: Ein inno­va­ti­ves Koope­ra­ti­ons­pro­jekt, das die Schul­bank in eine spie­le­ri­sche Ent­de­ckungs­welt ver­wan­delt. Unter­stützt durch den Inno­va­ti­ons­fonds der Bil­dungs­re­gi­on Forch­heim und dem tat­kräf­ti­gen För­der­ver­ein der Mar­tin­schu­le, wird das Kon­zept “Kin­der­we­ge beglei­ten” mit Psy­cho­mo­to­rik-Exper­tin Bian­ca Kal­len­bach zum Leben erweckt. Mit dem Leit­ge­dan­ken “Bewe­gung macht Schu­le – lebens­fit durch Psy­cho­mo­to­rik” erle­ben hier 20 begeis­ter­te Schüler*innen, wie Ent­wick­lungs­fort­schrit­te durch Tanz, Spiel und span­nen­de Mate­ri­al­er­fah­run­gen spie­le­risch erzielt wer­den. Ein gan­zes Schul­jahr lang tau­chen sie in die Welt der Sin­ne ein und bau­en spie­le­risch Selbst­wert­ge­fühl und Hand­lungs­fer­tig­kei­ten aus. Die Kin­der stär­ken nicht nur ihre kör­per­li­chen Geschi­cke, son­dern schu­len gleich­falls ihr intel­lek­tu­el­les Ver­ständ­nis, emo­tio­na­le Balan­ce und sozia­le Inter­ak­ti­ons­freu­de. Mit viel­fäl­ti­gen Mate­ria­li­en und Her­aus­for­de­run­gen ler­nen sie ihre eige­nen Sin­ne zu ver­edeln und schär­fen ihren Blick für die Welt um sich. Das Koope­ra­ti­ons­pro­jekt ist ein Bei­spiel für das nach­hal­ti­ge Enga­ge­ment der Mar­tin-Grund­schu­le und der Jugend­so­zi­al­ar­beit an der Schu­le für die best­mög­li­che Bil­dung der Kin­der. Durch inno­va­ti­ve Ansät­ze und die Zusam­men­ar­beit mit exter­nen Exper­ten wer­den den Schü­lern viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten zur per­sön­li­chen Ent­fal­tung gebo­ten. Auf­grund der so posi­ti­ven Reso­nanz ist eine Fort­füh­rung an wei­te­ren Schu­len in Forch­heim in Planung.