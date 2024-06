Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg – Stadt

Die­bes­gut beläuft sich auf ca. 3.100 Euro

BAM­BERG. Im Lau­fe des Diens­tags wur­den aus der Tief­ga­ra­ge eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Krack­hardt­stra­ße meh­re­re Gegen­stän­de gestoh­len. Dort hat­te ein Mie­ter auf­grund eines Umzugs in meh­re­ren Bana­nen­kar­tons diver­se Sachen gela­gert. Neben Play-Sta­ti­on-Spie­len, Blu-Ray-Discs und Schu­hen feh­len auch meh­re­re Fla­schen Alko­hol im Gesamt­wert von ca. 3.100 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Aus dem Haus­flur eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Franz-Lud­wig-Stra­ße wur­de zwi­schen Mon­tag­abend und Diens­tag­mor­gen ein schwarz-grau­es Pedelec der Mar­ke Orbea gestoh­len. Das abge­schlos­se­ne Pedelec, in Form eines Renn­ra­des im Wert von ca. 2.075 Euro, wur­de samt Schloss entwendet.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

In der Kreu­zung krach­te es

BAM­BERG. Weil sie ein Stopp-Schild miss­ach­te­te, ver­ur­sach­te am Diens­tag­nach­mit­tag eine 34-Jäh­ri­ge an der Kreu­zung Heß­ler­gas­se/Fritz-Eber­le-Stra­ße einen Ver­kehrs­un­fall. Dort fuhr eine 54-Jäh­ri­ge mit ihrem Fahr­rad die Heß­ler­gas­se ent­lang, als die 34-Jäh­ri­ge mit ihrem Renault über das Stopp-Schild in die Kreu­zung fuhr und dort mit der Fahr­rad­fah­re­rin kol­li­dier­te. Bei dem Zusam­men­stoß ver­letz­ten sich bei­de Teil­neh­mer leicht und muss­ten zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht wer­den. Scha­den ent­stand an dem Fahr­rad in Höhe von ca. 100 Euro.

Unfall­ver­ur­sa­cher küm­mern sich nicht um den Schaden

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mon­tags wur­de ein in der Tief­ga­ra­ge Gey­ers­wörth abge­stell­ter Daim­ler-Chrys­ler beschä­digt. Das Fahr­zeug wur­de vor­ne rechts zer­kratzt, was einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.500 Euro ver­ur­sach­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

Zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag, 21.06.2024 und Diens­tag­nach­mit­tag, 25.06.2024 wur­de ein in der Kant­stra­ße abge­stell­ter brau­ner Golf/​Plus von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und an der lin­ken Front beschä­digt. Auch hier ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 750 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Rausch­gift wur­de sichergestellt

BAM­BERG. Diens­tag­mor­gen konn­te die Poli­zei Bam­berg-Stadt in einem Gar­ten­haus in der Vil­lach­stra­ße ins­ge­samt acht Mari­hua­napflan­zen fest­stel­len. Die Pflan­zen wur­den beschlag­nahmt. Am Nach­mit­tag wur­de am Mitt­le­ren Kaul­berg eine 51-Jäh­ri­ge kon­trol­liert und es konn­te bei ihr eine grö­ße­re Men­ge Haschisch auf­ge­fun­den wer­den. Auch die 30 Gramm Rausch­gift wur­den durch die Poli­zei Bam­berg sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHLÜS­SEL­FELD. Am Diens­tag­abend kam es auf der Kreis­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 44-Jäh­ri­ger fuhr mit einem Klein­trans­por­ter in Rich­tung Asch­bach, als ihm ein 48-Jäh­ri­ger, der in einer S‑Kurve aus Unacht­sam­keit über die Mit­tel­li­nie gefah­ren war, eben­falls mit einen Klein­trans­por­ter ent­ge­gen. Die­ser reagier­te zu spät um aus­zu­wei­chen und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den lin­ken Außen­spie­gel. Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 400 Euro.

HIRSCHAID. In der Hof­stra­ße ereig­ne­te sich am Diens­tag­abend ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 27-Jäh­ri­ger mit einem Pkw woll­te in Rich­tung Luit­pold­stra­ße fah­ren, erkann­te aber von rechts einen her­an­kom­men­den 44-jäh­ri­gen Rad­fah­rer und hielt an. Der Rad­fah­rer brems­te jedoch reflex­ar­tig und stürz­te mit sei­nem Fahr­rad in die Pkw-Front, blieb jedoch unver­letzt. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BURG­WIND­HEIM. Ein Unfall mit Fah­rer­flucht ereig­ne­te sich am Diens­tag, um 7.00 Uhr, auf der Bun­des­stra­ße. In einer Links­kur­ve zwi­schen Unter­stein­ach und Eber­au kam einen 34-Jäh­ri­gen ein Unbe­kann­ter mit einen Klein-Lkw ent­ge­gen. Trotz eines Spie­gel­klat­schers setz­te die­ser, ohne anzu­hal­ten, sei­ne Fahrt fort. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Sons­ti­ges

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Auf den Park­platz am Groß­markt im Indus­trier­ing lös­te am Sams­tag, ca. 13.00 Uhr, ein Unbe­kann­ter Rad­mut­tern eines dort gepark­ten Pkw, VW/​Tiguan. Als der Hal­ter los­fuhr, lös­te sich das vor­de­re lin­ke Rad und der Pkw setz­te kurz auf den Rei­fen auf. Es ent­stand im Bereich des Rad­kas­tens ein Scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu der Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

VIER­ETH. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Diens­tag­abend in der Haupt­stra­ße, konn­te bei einen 44-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,86 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Mann zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Betrun­ke­ner aus dem Ver­kehr gezogen

Fich­tel­berg, Lkr. Bay­reuth. Mit 1,2 Pro­mil­le zogen Beam­te der Poli­zei Bay­reuth-Land einen Auto­fah­rer aus dem Verkehr.

Am gest­ri­gen Diens­tag, gegen 22.50 Uhr kon­trol­lier­ten Poli­zis­ten der PI Bay­reuth-Land in Fich­tel­berg das Auto eines 35-jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Bay­reuth. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab 1,2 Pro­mil­le. Die Ord­nungs­hü­ter ord­ne­ten dar­auf­hin eine Blu­ten­nah­me an. Den Füh­rer­schein stell­ten die Beam­ten sicher.

Gegen den 35-jäh­ri­gen wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermit­telt. Er muss mit einer emp­find­li­chen Stra­fe sowie einem Ent­zug der Fahr­erlaub­nis rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unter Dro­gen­ein­fluss Auto gefahren

Eber­mann­stadt. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de am Mitt­woch kurz nach Mit­ter­nacht ein 22-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer mit sei­nem Fiat kon­trol­liert. Beim Fahr­zeug­füh­rer konn­ten ein­deu­ti­ge dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wer­den. Wei­ter­hin hat­ten er und sein Bei­fah­rer Can­na­bis bei sich. Ein posi­ti­ver Dro­gen­schnell­test führ­te dazu, dass die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt wurde.

Ver­such­ter Ladendiebstahl

Igens­dorf. Ein Zeu­ge konn­te am Diens­tag­nach­mit­tag in einem Super­markt in der Forch­hei­mer Stra­ße beob­ach­ten, dass eine Frau zwei ihrer mit­ge­führ­ten Taschen mit Waren befüll­te. Eine der vol­len Taschen leg­te sie aufs Band, die ande­re behielt sie bei sich. Dar­auf ange­spro­chen, woll­te sie den Markt ver­las­sen. Zu einem Ver­mö­gens­scha­den kam es glück­li­cher­wei­se nicht, die ver­bor­ge­nen Waren hat­ten jedoch einen Wert von 60 EUR. Der Dame wur­de Haus­ver­bot erteilt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. In der Berg­stra­ße kam es am Vor­mit­tag des 25.06.2024 zu einem scha­dens­träch­ti­gen Ver­kehrs­un­fall. Ein Ver­kehrs­teil­neh­mer ver­wech­sel­te beim Ran­gie­ren mit sei­nem Pkw das Gas­pe­dal mit dem Brems­pe­dal. Der Pkw durch­brach einen Zaun und eine Hecke und fuhr gegen eine Haus­wand. Der Fahr­zeug­füh­rer sowie sei­ne Bei­fah­re­rin wur­den bei dem Unfall leicht ver­letzt. Der Pkw erlitt einen Total­scha­den in Höhe von 30.000€. Der Scha­den am Haus wird auf min­des­tens 50.000,00€ geschätzt. Der Ver­kehrs­un­fall wur­de durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Laden­dieb erwischt

LICH­TEN­FELS. Waren im Gesamt­wert von mehr als 200 Euro ent­wen­de­te ein 26-Jäh­ri­ger am Diens­tag­nach­mit­tag aus einem Super­markt in der Robert-Koch-Stra­ße. Der Mann bezahl­te an der Kas­se ledig­lich eine Fla­sche Was­ser, hat­te aller­dings einen mit Elek­tro­ar­ti­keln gefüll­ten Ruck­sack bei sich. Des­halb wur­de er von einem Mit­ar­bei­ter auf­ge­hal­ten, kon­trol­liert und der jun­ge Mann im Anschluss der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Er erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Geän­der­te Ver­kehrs­füh­rung nicht erkannt

HOCH­STADT A. MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 20.000 Euro Sach­scha­den und eine schwer­ver­letz­te 53-Jäh­ri­ge ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­nach­mit­tag auf der B173 bei Hoch­stadt ereig­ne­te. Die Frau befuhr mit ihrem VW die Bun­des­stra­ße von Hoch­stadt in Rich­tung Lich­ten­fels und über­sah die Fahr­bahn­ver­le­gung. Sie prall­te unge­bremst in einen abge­stell­ten Bag­ger und erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen. Sie muss­te vom Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wer­den. Ihr VW wur­de gänz­lich zer­stört, beim Bag­ger wur­de die Fahr­ach­se beschädigt.

E‑Scooter ohne Versicherungsschutz

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer Strei­fen­fahrt fiel Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Diens­tag­nach­mit­tag in der Stra­ße „In der Au“ ein E‑Scooter auf, an dem ein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2023 ange­bracht war. Der 14-jäh­ri­ge Fah­rer wur­de dar­auf­hin ange­hal­ten und kon­trol­liert. Er erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Wäh­rend der Über­wa­chung eines Durch­fahrt­ver­bo­tes an der Staats­stra­ße 2987 bei Ebens­feld fiel Beam­ten der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein ein Seat-Fah­rer auf, der sich anschlie­ßend über eine Feld­weg ent­fern­te. Er konn­te wenig spä­ter ange­hal­ten und kon­trol­liert wer­den. Hier stell­ten die Poli­zis­ten bereits dro­gen­ty­pi­sche Merk­ma­le fest, die sich mit einem posi­ti­ven Schnell­test auch bestä­tig­ten. Dem 38-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt. Er erhält eine Anzei­ge wegen Fah­ren unter Drogeneinwirkung.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag, zwi­schen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter einen grau­en Maz­da 3, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz in der Bahn­hof­stra­ße abge­stellt war. Dem Scha­dens­bild zufol­ge dürf­te der Scha­den in Höhe von etwa 1.000 Euro durch den Len­ker oder Brems­he­bel eines Fahr­ra­des oder Scoo­ters ver­ur­sacht wor­den sein. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 095671/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Durch aggres­si­ves Fahr­ver­hal­ten aufgefallen

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mor­gen mel­de­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer bei der PI Lich­ten­fels ein aggres­si­ves und ris­kan­tes Fahr­ver­hal­ten eines Sprin­ter-Fah­rers auf der B 173 zwi­schen Hoch­stadt und Lich­ten­fels. Der 30-jäh­ri­ge Fah­rer konn­te schließ­lich ange­hal­ten und kon­trol­liert wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test erbrach­te 0,0 Pro­mil­le. Da sich der Fah­rer wei­ter­hin auf­fäl­lig ver­hielt, wur­de ihm ein Dro­gen­schnell­test ange­bo­ten, wel­chen er zunächst ver­wei­ger­te. Erst nach der Anord­nung einer Blut­ent­nah­me stimm­te er dem Urin­test zu. Trotz­dem erfolg­te zudem eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels. Die Wei­ter­fahrt mit dem Sprin­ter wur­de dem Paket­zu­stel­ler aus dem Raum Bay­reuth unter­sagt, das Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher abge­stellt und die Schlüs­sel sicher­ge­stellt. Der 30-Jäh­ri­ge erhält eine Anzei­ge wegen Fah­ren unter Drogeneinwirkung.