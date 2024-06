Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 25.06.2024, gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 30jährige mit ihrem Audi in Her­zo­gen­au­rach die Ohm­stra­ße in süd­li­che Rich­tung. An der Kreu­zung Ohmstraße/​Einsteinstraße hielt sie auf­grund des Ver­kehrs­zei­chens „Halt! Vor­fahrt gewäh­ren“ an. Beim Los­fah­ren über­sah sie den von rechts kom­men­den und vor­fahrts­be­rech­tig­ten 39jährigen mit sei­nem Renault und fuhr auf des­sen lin­ke vor­de­re Fahr­zeug­sei­te. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der Renault nach rechts auf einen 49jährigen Audi­fah­rer, der die Ohm­stra­ße in nörd­li­che Rich­tung fuhr und an zuvor genann­ter Kreu­zung war­te­te. Der 39jährige wur­de leicht am Arm ver­letzt und zur wei­te­ren Unter­su­chung in ein Kran­ken­haus nach Erlan­gen ver­bracht. Die rest­li­chen Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unver­letzt. Der Audi der 30jährigen und der Renault waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 42.000 €.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Unfall­flucht

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch sucht Zeu­gen, weil ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer am Diens­tag in der Zeit von Mit­ter­nacht bis ca. 16.30 Uhr ins­ge­samt vier Warn­ba­ken am Beginn der Bau­stel­le auf der B 505 in Rich­tung Bam­berg umge­fah­ren und beschä­digt hat. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 800 Euro.

Auto in Gar­ten­teich versenkt

Die Fahrt eines 26jährigen Auto­fah­rers ende­te am Diens­tag kurz vor Mit­ter­nacht in Röt­ten­bach in einem Gar­ten­teich. Der jun­ge Mann hat­te nicht nur Dro­gen kon­su­miert, son­dern auch Alko­hol und des­halb wohl die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren. Zuerst fuhr er über eine Kreu­zung und durch­brach dann den Gar­ten­zaun eines Anwe­sens, bevor er was­ser­te. Weder der Fah­rer, noch sein Bei­fah­rer tru­gen Ver­let­zun­gen davon und konn­ten auch allei­ne aus­stei­gen, bevor sich Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch vor Ort mit dem Fall befass­ten. Zu allem Über­fluss war die aus­län­di­sche Fahr­erlaub­nis des Man­nes hier wegen der Dau­er sei­nes Auf­ent­hal­tes seit eini­ger Zeit nicht mehr gül­tig, so dass er sich zudem wegen meh­re­rer Fahr­ten ohne Fahr­erlaub­nis ver­ant­wor­ten muss. Auch der Hal­ter des Autos wird sich des­halb einen straf­recht­li­chen Vor­wurf machen las­sen müs­sen, weil er ihn nicht hät­te fah­ren las­sen dür­fen. Selbst­ver­ständ­lich muss­te der Pkw abge­schleppt wer­den. Die Scha­dens­sum­me wur­de vor­läu­fig mit 3000 Euro angenommen.