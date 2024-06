Baye­ri­sche Kara­te Meis­ter­schaf­ten der Kin­der, Schü­ler und Mas­ters in Weiden

In Wei­den in der Ober­pfalz, wur­den die Baye­ri­schen Lan­des­meis­ter­schaf­ten der Kara­te­kas bei den Kin­dern, Schü­lern, Mas­ters und Para Kara­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de aus­ge­tra­gen. Das 1.Shotokan Kara­te Zen­trum Forch­heim hat­te mit Milan Lan­ge und Melin­da Mod­rak zwei Star­ter bei den Kin­dern und mit Lara Tänz­ler, Yel­dez Ali Koja, Sophia Mod­rak und Pau­la Stühlein bei den Schü­lern, ins­ge­samt 6 Nach­wuchs­kämp­fer am Start. Bei den Mas­ters waren Andre­as Pols­ter, Hans Rose­mann und Mar­kus Voll­may­er am Start.

Am Sams­tag waren die Kin­der und die Mas­ters an der Rei­he. Und hier setz­te Milan Lan­ge in der Kate­go­rie Kin­der A gleich ein Aus­ru­fe­zei­chen. Obwohl Milan sei­nen ers­ten Kampf ver­lor, hat­te er die Chan­ce über die Trost­run­de um Platz drei zu kämp­fen, denn sein Geg­ner aus der ers­ten Run­de zog ins Fina­le ein und dadurch bekam Milan eine zwei­te Chan­ce. Und die nutz­te er. Sou­ve­rän gewann er die nächs­ten zwei Run­den und hol­te sich Bronze.

Melin­da Mod­rak erging es nicht ganz so gut. Sie konn­te die ers­te Run­de für sich ent­schei­den. In der nächs­ten Run­de aber war ihre Geg­ne­rin doch zu stark, so das für Melin­da in der zwei­ten Run­de, das Aus kam.

Bei den Mas­ters ver­fehl­te Mar­kus Voll­may­er durch einen Pat­zer den Ein­zug ins Fina­le, erreich­te aber den­noch den drit­ten Platz und damit die Bron­ze Medail­le. Eben­so erging es Hans Rose­mann, der eben­falls durch einen Pat­zer das sicher geglaub­te klei­ne Fina­le ver­pass­te und mit Rang fünf vor­lieb neh­men muss­te. Eine Ehrung der beson­de­ren Art wur­de Rose­mann den­noch zuteil, er wur­de als mit fast 72 Jah­ren als ältes­ter Wett­kämp­fer geehrt.

Am Sonn­tag waren dann die Schü­ler dran. Sophia Mod­rak, bei den Schü­lern B, lie­fer­te hier eine ganz star­ke Vor­stel­lung ab. Die ers­te Run­de ging zu Sophi­as Guns­ten aus. In der nächs­ten Run­de ver­lor sie zwar, konn­te aber dann noch ein­mal antre­ten, weil ihre Geg­ne­rin ins Fina­le kam und Sophia um den Ein­zug ins klei­ne Fina­le kämp­fen konn­te. Hier ver­lor sie denk­bar knapp konn­te aber für sich einen her­vor­ra­gen­den 5 Platz erkämp­fen bei immer­hin 31 Star­te­rin­nen! Auch Pau­la Stühlein gewann ihre ers­te Begeg­nung, in der nächs­ten Run­de war die Geg­ne­rin aber zu stark und für Pau­la war der Wett­kampf zu Ende.

Lara Tänz­ler und Yel­dez Ali Koja konn­ten ihre Erst­run­den Kämp­fe eben­falls gewin­nen, ver­lo­ren zwar die nächs­te Run­de, aber da ihre Geg­ne­rin­nen ins Fina­le ein­zo­gen, hat­ten Bei­de noch ein­mal die Mög­lich­keit ins klei­ne Fina­le ein­zu­zie­hen, aber die Geg­ne­rin­nen waren an die­sem Tag ein­fach zu stark.

Bei einem Nach­wuchs­tur­nier des Bezirks Mit­tel­fran­ken eine Woche zuvor, waren alle Forch­hei­mer Kämp­fer, die auf der Baye­ri­schen gestar­tet waren, eben­falls am Start. Es war eine gute Gele­gen­heit die Form zu tes­ten. Auch hier zeig­ten Milan Lan­ge und Sophia Mod­rak, dass bei­de gut in Form sind. Milan beleg­te den 1. Platz und Sophia konn­te sich den 3.Platz sichern. Inso­fern kann man fest­stel­len, dass die Forch­hei­mer Nach­wuchs­kämp­fer auf einem guten Weg sind, zumal alle noch ein wei­te­res Jahr in ihrer Alters­klas­se ver­blei­ben und damit im nächs­ten Jahr die Chan­cen erheb­lich stei­gen, um auf vor­de­ren Plät­zen zu landen.