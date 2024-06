LICH­TEN­FELS. Ein 27-Jäh­ri­ger gesell­te sich am Diens­tag­abend in der Nähe des Lich­ten­fel­ser Bahn­ho­fes unge­fragt zu zwei Mäd­chen im Alter von 13 und 14 Jah­ren. Anschlie­ßend berühr­te er die 13-Jäh­ri­ge im Brust- und Intim­be­reich. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt unter ande­rem wegen sexu­el­ler Belästigung.

Am Diens­tag befan­den sich die bei­den Mäd­chen in der Nähe einer leer­ste­hen­den Lager­hal­le bei den Glei­sen des Lich­ten­fel­ser Bahn­ho­fes. Gegen 17 Uhr kam der 27-jäh­ri­ge soma­li­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge dazu und sprach die Mäd­chen zunächst an. Im wei­te­ren Ver­lauf berühr­te er die 13-Jäh­ri­ge im Brust- und Intim­be­reich. Anschlie­ßend ergrif­fen bei­de Mäd­chen die Flucht und erstat­te­ten Anzei­ge bei der Poli­zei. Eine Strei­fe der Poli­zei Lich­ten­fels nahm den Mann kur­ze Zeit spä­ter im Bereich des Bahn­ho­fes vor­läu­fig fest, bevor die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen über­nahm. Da kein Haft­grund vor­lag, wur­de der Mann nach Abschluss der poli­zei­li­chen Maß­nah­men am Diens­tag­abend wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.