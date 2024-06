Wis­sen­schaft und Pra­xis dis­ku­tie­ren am Mitt­woch, 26. Juni, 18 Uhr, in der AULA der Uni­ver­si­tät Bam­berg. Die Auf­ga­be Fach­kräf­te zu fin­den und an das Unter­neh­men zu bin­den bleibt ein wesent­li­cher Erfolgs­fak­tor für Betrie­be. Daher wid­met sich die Wis­sen­schaft-Pra­xis Tan­dem­rei­he am Mitt­woch, 26. Juni, um 18 Uhr in der AULA der Uni­ver­si­tät Bam­berg dem Kom­plex der Nach­hal­tig­keit in der betrieb­li­chen Aus­bil­dung. Nach einer pra­xis­na­hen Key­note von Prof. Dr. Sil­via Annen, Pro­fes­so­rin für Wirt­schafts­päd­ago­gik an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, zu „Wei­ter­ent­wick­lung der Aus­bil­dung – Unter­neh­men in der Trans­for­ma­ti­on hin zu einer nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung“, folgt eine Talk­run­de mit Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern von Betrie­ben. Unter ande­rem wer­den mit Micha­el Goschen­ho­fer (Sozi­al­päd­ago­ge, Schrei­ner und Mit­in­ha­ber der Zim­me­rei und Schrei­ne­rei Spund­werk GbR), Gise­la Raab (Geschäfts­füh­rung des Fami­li­en­be­triebs RAAB Bau GmbH) und Micha­el Stamm­ber­ger (Lei­ter des Bereichs Aus­bil­dung der Bro­se Grup­pe) fol­gen­de Fra­gen dis­ku­tiert: Wel­che Erwar­tun­gen hat die jun­ge Gene­ra­ti­on an eine nach­hal­ti­ge und sinn­stif­ten­de Berufs­tä­tig­keit? Wel­che Bedeu­tung hat die beruf­li­che Aus­bil­dung für den unter­neh­me­ri­schen Wan­del? Und inwie­fern ver­än­dern sich die Anfor­de­run­gen an das betrieb­li­che Bil­dungs­per­so­nal durch die Aus­rich­tung an einem nach­hal­ti­gen Wirt­schaf­ten? Die Teil­nah­me an der kos­ten­frei­en Tan­dem-Rei­he steht allen Inter­es­sier­ten offen. Es wird aller­dings um Anmel­dung gebe­ten: www​.hwkober​fran​ken​.de/​t​a​n​d​e​m​r​e​i​h​e​2​024.Die Wis­sen­schaft-Pra­xis Tan­dem­rei­he ist eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tung der Otto-Fried­rich Uni­ver­si­tät Bam­berg, der Indus­trie- und Han­dels­kam­mer (IHK) für Ober­fran­ken Bay­reuth und der Hand­werks­kam­mer (HWK) für Ober­fran­ken, bei der die Erkennt­nis­se der Wis­sen­schaft mit den Erfah­run­gen aus der Pra­xis gekop­pelt wer­den. Bei dem the­men­spe­zi­fi­schen Forum ent­steht ein Ideen­aus­tausch, von dem Wirt­schaft und Wis­sen­schaft glei­cher­ma­ßen profitieren.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​bam​berg​.de/​t​r​a​n​s​f​e​r​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​t​a​n​d​e​m​/​2​0​2​4​-​f​a​c​h​k​r​a​e​f​t​e​-​d​e​r​-​z​u​k​u​n​ft/