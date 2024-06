Schorn­stein­fe­ger­meis­ter Ralf Gröb­ner wur­de für sein her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment im Bereich Umwelt­schutz mit der Urkun­de und dem Logo „Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern“ aus­ge­zeich­net. Sei­ne Leis­tun­gen wur­den auf dem Infor­ma­ti­ons­por­tal www​.umwelt​-pakt​.bay​ern​.de veröffentlicht.

v.l.: Land­rat Klaus Peter Söll­ner; Ralf Gröb­ner (Schorn­stein­fe­ger­meis­ter); Ingrid Flie­ger (Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Lkr. Kulmbach)./Foto: Land­rats­amt Kulm­bach­R­alf Gröb­ner ist selbst­stän­di­ger Schorn­stein­fe­ger­meis­ter mit Betrieb in Neu­dros­sen­feld im Land­kreis Kulm­bach, betreut aber, wie er uns mit­teilt, den Kehr­be­zirk Kir­chen­lamitz – im Land­kreis Wun­sie­del. Dazu gehört aber auch ein gro­ßer Teil von Markt­leu­then und vie­le klei­ne Dör­fer und Lie­gen­schaf­ten drum her­um bis hin­über nach Spar­neck, also auch land­kreis­über­grei­fend ins Hofer Land. Die Teil­nah­me am Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern war durch die Erfül­lung der Kri­te­ri­en­lis­te des Baye­ri­schen Hand­werks­ta­ges, dem soge­nann­ten 50-Punk­te-Pro­gramm, mög­lich. Für die Dau­er der Teil­nah­me ist Herr Gröb­ner berech­tigt, das Logo des Umwelt- und Kli­ma­pak­tes für Geschäfts­kor­re­spon­denz und Fir­men­prä­sen­ta­tio­nen zu ver­wen­den. Die Teil­nah­me kann alle drei Jah­re mit einer wei­te­ren Umwelt­leis­tung ver­län­gert wer­den. Land­rat Klaus Peter Söll­ner beton­te bei der Über­ga­be der Urkun­de: „Der Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern ist eine bestän­di­ge Platt­form für den Aus­tausch und fach­li­chen Dia­log zwi­schen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung und der baye­ri­schen Wirt­schaft zu The­men des Kli­ma­schut­zes, der Umwelt und der Nach­hal­tig­keit. Die Grund­la­gen und Leit­ge­dan­ken des Pak­tes basie­ren auf Frei­wil­lig­keit, Eigen­ver­ant­wor­tung und einem koope­ra­ti­ven Mit­ein­an­der auf allen Ebe­nen. Die Teil­neh­mer des Umwelt- und Kli­ma­pakts enga­gie­ren sich für ein nach­hal­ti­ges und umwelt­ver­träg­li­ches Wirt­schaf­ten, um unse­re natür­li­chen Lebens­grund­la­gen zu bewah­ren.“ Seit 1995 moti­viert der Umwelt­pakt Bay­ern Betrie­be und staat­li­che Ein­rich­tun­gen dazu, über die gesetz­li­chen Vor­ga­ben hin­aus­ge­hen­den betrieb­li­chen Umwelt­schutz zu prak­ti­zie­ren. Die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung arbei­tet im Umwelt- und Kli­ma­pakt mit Part­nern wie der Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. (vbw), dem Baye­ri­schen Indus­trie- und Han­dels­kam­mer­tag (BIHK) und dem Baye­ri­schen Hand­werks­tag (BHT) zusam­men, um Lösun­gen für her­aus­ra­gen­de Umwelt- und Nach­hal­tig­keits­the­men zu ent­wi­ckeln und den Umwelt- und Kli­ma­schutz in Unter­neh­men und Betrie­ben vor­an­zu­brin­gen. Für das gro­ße Enga­ge­ment und die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit mit dem Land­kreis Kulm­bach dan­ken wir Herrn Gröb­ner und allen ande­ren Teil­neh­mern herzlich.

Infor­ma­tio­nen zum Umwelt- und Klimapakt

Mit dem aktu­el­len Umwelt- und Kli­ma­pakt arbei­ten die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung und ihre Part­ner, die Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. (vbw), der Baye­ri­sche Indus­trie- und Han­dels­kam­mer­tag (BIHK) sowie der Baye­ri­sche Hand­werks­tag (BHT) dar­an, Lösun­gen im Umgang mit her­aus­ra­gen­den Umwelt- und Nach­hal­tig­keits­the­men zu ent­wi­ckeln, um damit Umwelt- und Kli­ma­schutz in Unter­neh­men und Betrie­ben vor­an­brin­gen. Wesent­li­ches Stand­bein des Umwelt- und Kli­ma­pak­tes sind die teil­neh­men­den Unter­neh­men und Betrie­be, die spe­zi­ell für ihre Bran­che, Umwelt­schutz­maß­nah­men umset­zen und die­se zur Nach­ah­mung prä­sen­tie­ren. Unse­re Wirt­schaft leis­tet mit Pro­zes­sen und inno­va­ti­ven Pro­duk­ten einen wesent­li­chen Bei­trag zum Umwelt- und Kli­ma­schutz. Gemein­sa­mes Ziel ist ein wirt­schaft­lich ver­träg­li­cher und sozi­al aus­ge­wo­ge­ner Umwelt- und Kli­ma­schutz, der Vor­bild auch für ande­re sein kann. Der Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern bil­det die dau­er­haf­te Basis für den Aus­tausch und fach­li­chen Dia­log zwi­schen Baye­ri­scher Staats­re­gie­rung und baye­ri­scher Wirt­schaft zu Kli­ma­schutz, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.