Zu sei­ner Jah­res­haupt­ver­samm­lung hat­te der Stadt­ver­band für Sport am 6. Juni gela­den. Vor­ge­se­hen war unter ande­rem die Neu­wahl der Vor­stand­schaft. Die­se wur­de jedoch ver­tagt und soll im Herbst nach­ge­holt wer­den. Wolf­gang Reich­mann, ers­ter Vor­sit­zen­der: „In den letz­ten ein­ein­halb Jah­ren wur­den die Kas­sen­ge­schäf­te von der zustän­di­gen Per­son ver­nach­läs­sigt. Kon­kret heißt das, dass Rech­nun­gen für die Aus­lei­he des Sport­mo­bils nicht erstellt wor­den sind. Zudem ist das Fahr­ten­buch nicht voll­stän­dig, so dass die gefah­re­nen Kilo­me­ter nicht voll­stän­dig den Ver­ei­nen zuge­ord­net wer­den kön­nen. Daher war eine Kas­sen­prü­fung nicht mög­lich, die Vor­stand­schaft wur­de ver­ständ­li­cher­wei­se nicht ent­las­tet. Da die Kas­sie­re­rin kurz vor der Ver­samm­lung von ihrem Amt zurück­ge­tre­ten ist, wer­den wir nun die Buchun­gen nach­ho­len, soweit mög­lich. Im Herbst wol­len wir dann zur nächs­ten Mit­glie­der­ver­samm­lung laden und die Wahl nach­ho­len.“ Den­noch hat Wolf­gang Reich­mann auch eine beru­hi­gen­de Nach­richt: „Der Kas­sen­stand ist mitt­ler­wei­le auf knapp 2.000 Euro geschrumpft. Der Kon­to­stand ist nur des­we­gen so gering, weil die Abrech­nun­gen in den letz­ten ein­ein­halb Jah­ren nicht erstellt wor­den sind. Da feh­len ein­fach die Ein­nah­men.“ Wei­te­res The­ma war die Gebüh­ren­er­hö­hung der Stadt­wer­ke Bam­berg für das Ver­eins­schwim­men im Frei­zeit­bad Bam­ba­dos. Der Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Bam­berg, Micha­el Fie­del­dey, erläu­ter­te im Detail den Grund für die Gebüh­ren­er­hö­hun­gen. Er konn­te jedoch, das hat er in der Ver­samm­lung aus­drück­lich dar­ge­stellt, mit den Ver­ei­nen eine Ver­ein­ba­rung tref­fen, mit der die betrof­fe­nen Ver­ei­ne leben kön­nen. „Wir bedan­ken uns bei Micha­el Fie­del­dey und sei­ner Mit­ar­bei­te­rin, dass die Ein­la­dung ange­nom­men und die Situa­ti­on erläu­tert wur­de.“ Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de