Anläss­lich der aktu­el­len Son­der­aus­stel­lung „Schach & Por­zel­lan – Die Welt auf 64 Fel­dern“ im Por­zel­la­ni­kon – Staat­li­ches Muse­um für Por­zel­lan, Hohen­berg a.d. Eger fin­det ein umfang­rei­ches Rah­men­pro­gramm für alle Alters­grup­pen statt. In Zusam­men­ar­beit mit dem Schach­be­zirk Ober­fran­ken und dem Baye­ri­schen Schach­bund e.V. konn­te ein wei­te­rer pro­mi­nen­ter Gast aus der Schach­sze­ne gewon­nen wer­den: Am Mitt­woch, den 26. Juni 2024, wird die Natio­nal­spie­le­rin und Schach­groß­meis­te­rin Jana Schnei­der aus Asch­feld (Lkr. Main-Spes­sart) im Por­zel­la­ni­kon zu Gast sein und das Muse­um beim Begleit­pro­gramm „Ein­füh­rung ins Schach­spiel“ mit ihrer Exper­ti­se unter­stüt­zen. Doch bevor es an die Bret­ter geht, gibt die Natio­nal­spie­le­rin Ein­bli­cke in den All­tag einer Schachspielerin.

Sie erzählt, wie Schach­trai­ning funk­tio­niert und wie Tur­nie­re ablau­fen. Die 22-Jäh­ri­ge zeigt die wich­tigs­ten Sta­tio­nen auf ihrem Weg zur Natio­nal­spie­le­rin und Groß­meis­te­rin. So lern­te sie bereits im zar­ten Alter von vier Jah­ren das Schach­spiel von ihrem Vater, wur­de mehr­fach Deut­sche Mäd­chen­meis­te­rin und gewann die Jugend-Euro­pa­meis­ter­schaft in ihrer Alters­klas­se. Auf ihrem erfolg­rei­chen Weg an die Spit­ze gewann sie zahl­rei­che Titel. Wäh­rend der Ver­an­stal­tung wer­den die Muse­ums­gäs­te mit den Grund­la­gen des Schach­spiels ver­traut gemacht. Dazu gehö­ren das Schach­brett, die Schach­fi­gu­ren, die Züge der Figu­ren und die Spiel­re­geln. Nach­dem die Teil­neh­men­den die Grund­zü­ge der Figu­ren ken­nen­ge­lernt haben bzw. ihre bereits vor­han­de­nen Kennt­nis­se auf­fri­schen konn­ten, wer­den die­se in Mini­spie­len ver­tieft. Bei einem Mini­spiel sind nicht alle Figu­ren auf dem Brett, son­dern zum Bei­spiel nur Bau­ern und Springer.

Unter­stützt wird Jana Schnei­der an die­sem Nach­mit­tag von den Schach­pro­fis Johan­nes Pfa­den­hau­er vom Baye­ri­schen Schach­bund e.V. sowie Chris­ti­na und Delia Leuch­sen­ring vom ATSV Ober­kot­z­au. Wer möch­te, kann am Ende der Ver­an­stal­tung noch an einem Abschluss­trai­ning teilnehmen.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 14:30 und dau­ert ca. 4 Stun­den. Sie ist geeig­net für Kin­der ab 8 Jah­ren. Anmel­dung unter besuchercenter@​porzellanikon.​org oder Tel. 09287–918000. Auch Kurz­ent­schlos­se­ne sind herz­lich will­kom­men. Preis: Muse­ums­ein­tritt. Adres­se: Schirn­din­ger Stra­ße 48, 95691 Hohen­berg a.d. Eger. Park­plät­ze sind vorhanden.