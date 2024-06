Nach einer Pau­se im letz­ten Jahr machen sich die Cobur­ger Schüt­zen wie­der auf, sprich­wört­lich den Vogel mit der Arm­brust abzu­schie­ßen. Ober­schüt­zen­meis­ter Ste­fan Stahl: „Herz­li­chen Dank an die Burg­be­sat­zung der Ves­te, die es uns heu­er wie­der ermög­licht, vor die­ser ehr­wür­di­gen traum­haf­ten his­to­ri­schen Kulis­se, unse­ren neu­en Schüt­zen­kö­nig im sport­li­chen Wett­streit zu ermit­teln.“ Am 29. Juni von 11.00 bis 18.00 Uhr und am 30. Juni von 10.00 bis 13.00 Uhr sind alle inter­es­sier­ten Zuschau­er herz­lich zum län­ge­ren ver­wei­len, schau­en und stau­nen ein­ge­la­den, wenn die Schüt­zen ihre Schieß­küns­te auf das höl­zer­ne Feder­tier unter Beweis stel­len. Jeder Teil­neh­mer schießt mit einer Arm­brust, die nach einem his­to­ri­schen Vor­bild nach­ge­baut wur­de, im 45 Grad Win­kel auf einen Holz­vo­gel in 40 Metern Ent­fer­nung, der auf der Bären­bas­tei thront. Wer das schwers­te Stück her­un­ter­schießt, wird Schüt­zen­kö­nig. Kos­ten­lo­ser frei­er Zugang über den Burg­gra­ben, der um die Ves­te führt. Am Frei­tag, den 26 Juli beginnt das Cobur­ger Vogel­schie­ßen mit dem Bier­an­stich, heu­er wie­der im Fest­zelt auf dem Anger. Am Sonn­tag, den 4. August fin­det das gro­ße Fina­le statt, wenn das Geheim­nis gelüf­tet wird, ob es einen Schüt­zen­kö­nig oder eine Köni­gin geben wird.