„Lie­be Demo­kra­tie, wir müs­sen reden – 75 Jah­re Grund­ge­setz und Deut­scher Bun­des­tag“ – Das ist der Titel des dies­jäh­ri­gen Jugend­me­di­en­work­shops im Deut­schen Bun­des­tag, ein Work­shop für poli­tik- und medi­en­in­ter­es­sier­te Jugend­li­che zwi­schen 16 und 20 Jah­ren vom 6. bis 12. Okto­ber 2024. Der Deut­sche Bun­des­tag lädt gemein­sam mit der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung und der Jugend­pres­se Deutsch­land e. V. 25 poli­tik- und medi­en­in­ter­es­sier­te Jugend­li­che zu einem ein­wö­chi­gen Work­shop nach Ber­lin ein. Drei Wochen vor­her – am 14. Sep­tem­ber 2024 – fin­det ein digi­ta­les Vor­be­rei­tungs­tref­fen statt. Unter der Schirm­herr­schaft von Yvonne Mag­was, Vize­prä­si­den­tin des Deut­schen Bun­des­ta­ges, erwar­tet die Jugend­li­chen ein span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Work­shop-Pro­gramm zum media­len und poli­tisch-par­la­men­ta­ri­schen All­tag in der Bun­des­haupt­stadt. „Sie wer­den sich unter ande­rem kri­tisch mit dem aktu­el­len poli­tisch-par­la­men­ta­ri­schen Gesche­hen aus­ein­an­der­set­zen, Abge­ord­ne­te per­sön­lich tref­fen, an Gesprä­chen mit Mit­glie­dern von Fach­aus­schüs­sen teil­neh­men, Fach­leu­ten zum Work­shop-The­ma begeg­nen und in einen Dia­log tre­ten“, erläu­tert der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz den Ablauf. Das über­ge­ord­ne­te The­ma des dies­jäh­ri­gen Work­shops lau­tet „75 Jah­re Grund­ge­setz – 75 Jah­re Deut­scher Bun­des­tag – aktu­el­le Debat­ten zur Demo­kra­tie“. Die Jugend­li­chen set­zen dabei nach ihren Inter­es­sen eige­ne inhalt­li­che Schwer­punk­te in Bezug auf das Work­shop-The­ma und gestal­ten ein jour­na­lis­ti­sches Online-Dos­sier mit Text‑, Audio‑, Video- oder Social-Media-Bei­trä­gen. Die Koope­ra­ti­ons­part­ner möch­ten mit dem Work­shop Jugend­li­che mit unter­schied­li­chen Vor­er­fah­run­gen, Hin­ter­grün­den und Per­spek­ti­ven errei­chen. Inter­es­sier­te kön­nen sich vom 13. Juni bis 14. Juli 2024 unter der Inter­net­adres­se https://​jugend​pres​se​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​b​u​n​d​e​s​tag bewerben.