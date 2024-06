Bei ‚Jün­ger auf der Kan­zel‘ pre­digt die Reli­gi­ons­päd­ago­gin im Vor­be­rei­tungs­dienst aus der Stadt­kir­che Nina Hah­ner. Zum The­ma des Sonn­tags ‚Geh beten!‘ sagt sie: „Das ist ein merk­wür­di­ger Satz, den sagt man doch so nicht. Und trotz­dem hat das Gebet eine ganz eige­ne Kraft.“ Musi­ka­lisch wird der Got­tes­dienst gestal­tet von Nico­las Jaco­by. Er stu­diert an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik in Bay­reuth, wirkt neben­bei als Kom­po­nist und bringt sich z.B. im All­ge­mei­nen Stu­die­ren­den­aus­schuss in der aka­de­mi­schen Selbst­ver­wal­tung der Hoch­schu­le ein. Der Got­tes­dienst fin­det statt am 23.06. um 11:15 Uhr in der Bay­reu­ther Spi­tal­kir­che. Hin­ter der Rei­he ‚Jün­ger auf der Kan­zel‘ steht ein Team, zu dem neben Pfar­rer Dr. Cars­ten Brall, die Reli­gi­ons­päd­ago­gin­nen Mag­da­le­na Engel­brecht und Lui­sa Simon, Kan­tor KMD Micha­el Dorn und Fran­zis­ka Mais­el gehören.