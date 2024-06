Der All­ge­mei­ne Deut­sche Fahr­rad-Club bie­tet am Sams­tag, 22. Juni vor dem Ämter­ge­bäu­de Max­str. 6 in Bay­reuth (neben Finanz­amt) an sei­nem Info­stand neben zahl­rei­chen Infor­ma­tio­nen rund ums Rad, Rad­rei­sen, Radeln in der Regi­on auch wie­der eine Gebrauch­trad­bör­se und die Fahr­rad-Codie­rung zur Dieb­stahl­prä­ven­ti­on an. Anmel­dung zur Ver­mei­dung von War­te­zei­ten und Fra­gen bit­te bei Tho­mas Neu­bau­er, Tel. 09273–8263. Gebraucht­rä­der, soll­ten mit Eigen­tums­nach­weis und Per­so­nal­aus­weis von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr vor­bei­ge­bracht wer­den. Fra­gen zur Gebrauch­trad­bör­se beant­wor­tet Mat­thi­as Nie­werth unter Tel. 0177–2738729 .