Das Stadt­gar­ten­amt lädt am Sonn­tag, 23. Juni, um 10 Uhr, zu einer Somm­er­füh­rung in den Tier­park Röh­ren­see ein. Sie steht unter dem Mot­to „Far­ben der Natur“. Die Fül­le der Far­ben der Natur begeis­tert Groß und Klein. Doch war­um gibt es über­haupt eine solch gro­ße Viel­falt an Far­ben und wel­che Funk­tio­nen erfül­len sie? Und wie bekom­men Fla­min­gos ihre rosa Fär­bung? Die­se und wei­te­re Fra­gen wer­den auf einem inter­es­san­ten Rund­gang durch den Tier­park Röh­ren­see erläu­tert, der etwa ein­ein­halb Stun­den in Anspruch nimmt. Treff­punkt ist der Tier­park-Pavil­lon am Kän­gu­ru­ge­he­ge nahe der Gast­stät­te. Die Füh­rung ist kostenlos.