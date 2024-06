Am Frei­tag, den 21. Juni von 9.30 bis 11 Uhr star­tet im Cobur­ger Fami­li­en­zen­trum (Juden­gas­se 48) ein neu­es Ange­bot für Früh­chen-Eltern: Zusätz­lich zum bereits eta­blier­ten Früh­chen-Café gibt es nun im Drei­wo­chen-Rhyth­mus auch eine spe­zi­el­le Fra­ge­run­de. Wäh­rend den bis­he­ri­gen Früh­chen-Café-Ter­mi­nen hat sich gezeigt, dass hier eher das Zusam­men­sein im Vor­der­grund steht, wobei auf­kom­men­de Fra­gen oft­mals kei­nen ent­spre­chen­den Raum fan­den. Die­se Lücke möch­te die neue Fra­ge­run­de schlie­ßen. Ein­ge­la­den sind alle Früh­chen und ehe­ma­li­gen Früh­chen (bis zum Alter von drei Jah­ren) mit ihren Eltern. Die Run­de wird gelei­tet von Nina Kes­tel und Nico­le Gory­wo­da-Hen­ning, die­se sind Mit­ar­bei­te­rin­nen der Harl.e.kin-Nachsorge und der Inter­dis­zi­pli­nä­ren Früh­för­de­rung Coburg. In ent­spann­ter Run­de kön­nen betrof­fe­ne Fami­li­en zum einen mit­ein­an­der ins Gespräch kom­men und sich aus­tau­schen, zum ande­ren bie­tet die Fra­ge­run­de aber auch die Mög­lich­keit, tie­fer ins Detail zu gehen oder spe­zi­el­le­re Fra­gen zu bespre­chen. Gera­de bei zu früh gebo­re­nen Kin­dern kom­men Fra­gen auf zur all­ge­mei­nen Ent­wick­lung und zu ein­zel­nen Ent­wick­lungs­schrit­ten, auch Ideen für pas­sen­de Spiel­an­ge­bo­te, die eine opti­ma­le För­de­rung unter­stüt­zen, kön­nen The­ma sein – eben­so wie alle ande­ren klei­nen und gro­ßen Fra­gen, die im All­tag mit einem Früh­chen eine Rol­le spie­len. Ansprech­part­ne­rin­nen rund um die Fra­ge­run­de sind Hen­ri­ke Beck von der Heb­am­men­ko­or­di­nie­rung Coburg, erreich­bar unter Tele­fon 09561 792870 oder Mobil 0151 14393439, sowie Doreen Har­reß von der Cobur­ger Kin­der­kli­nik, erreich­bar unter Tele­fon 09561 22–33818 oder per E‑Mail an doreen.​harress@​regiomed-​kliniken.​de

Eine Vor­anmel­dung ist nicht nötig. Wei­te­re Ter­mi­ne sind geplant für 19.07., 16.08., 20.09., 18.10., 22.11. und 20.12.