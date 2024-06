Das Schul­jahr ist auf der Ziel­ge­ra­den und die gro­ßen Feri­en sind schon in Sicht. Für vie­le Kin­der und Jugend­li­che ist es die schöns­te Zeit des Jah­res. Wir als Stadt möch­ten dazu unse­ren Bei­trag leis­ten! Wir freu­en uns, dass wir Ihnen und Ihren Kin­dern auch die­ses Jahr wie­der ein breit auf­ge­stell­tes Feri­en­pro­gramm mit vie­len Aktio­nen anbie­ten können.Tanzen, Radeln, Sport, Thea­ter, Bas­teln, Repa­rie­ren, Gestal­ten und Aus­flü­ge, es ist für jeden was dabei! Vie­le Ver­ei­ne, Unter­neh­men, Orga­ni­sa­tio­nen, ver­schie­de­ne Ämter der Stadt und die Jugend­be­auf­trag­ten des Stadt­ra­tes haben sich betei­ligt, um sechs Wochen Som­mer­fe­ri­en viel­fäl­tig zu gestal­ten. Das Feri­en­pro­gramm wird am 24.6.2024 online ver­öf­fent­licht und ist auch in gedruck­ter Form als Fly­er ver­füg­bar. Um mög­lichst vie­len Eltern die Anmel­dung zu ermög­li­chen, ist die Anmel­dung ab Sonn­tag, 7.7.2024, 18 Uhr, frei­ge­schal­tet. Kin­der aus der Stadt Forch­heim haben 14 Tage Vor­recht auf Anmel­dung, bevor sich anschlie­ßend auch Kin­der außer­halb Forch­heims anmel­den kön­nen. Die Anmel­dung läuft aus­schließ­lich digi­tal über die Home­page www​.unser​fe​ri​en​pro​gramm​.de/​f​o​r​c​h​h​eim.