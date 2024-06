Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am Mitt­woch, 10. Juli von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr ein kos­ten­lo­ses Online Semi­nar zum The­ma „KI & ChatGPT in der digi­ta­len Arbeits­welt“ an. Bian­ca Heger: „Die Digi­ta­li­sie­rung hat in den ver­gan­ge­nen Jah­ren den Arbeits­markt grund­le­gend ver­än­dert, beson­ders in der IT-Bran­che. Sie ist ein bedeu­ten­der Job­mo­tor und sucht ver­stärkt nach qua­li­fi­zier­ten Talen­ten Die­ser Vor­trag ver­spricht fas­zi­nie­ren­de Ein­bli­cke in die Welt der künst­li­chen Intel­li­genz (KI) und die Rol­le von ChatGPT. Dar­über hin­aus bie­tet er pra­xis­na­he Per­spek­ti­ven für alle, die ihre beruf­li­che Rei­se in der IT-Welt begin­nen möch­ten. The­men­schwer­punk­te des Vor­trags sind die Bedeu­tung von KI in der heu­ti­gen Arbeits­welt, die Rol­le von ChatGPT in der digi­ta­len Trans­for­ma­ti­on sowie Chan­cen und Per­spek­ti­ven für Quer­ein­stei­ger in der IT-Bran­che.“ Anmel­dun­gen an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de Die Teil­neh­mer erhal­ten spä­tes­tens 2 Tage vor der Ver­an­stal­tung eine Bestä­ti­gung und die Ein­la­dung mit dem Link. Die Teil­nah­me ist kos­ten­los. Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.