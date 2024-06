Auf Ein­la­dung des CSU-Stadt­rats­frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Josua Flierl, konn­ten die Mit­glie­der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on Forch­heim zusam­men mit Mit­glie­dern der Senio­ren Uni­on, Frau­en Uni­on und wei­te­ren Gäs­ten beim Glo­bal Play­er „Anla­gen­bau Neun­dör­fer“ inter­es­san­te Ein­bli­cke aus ers­ter Hand erhal­ten. Der Geschäfts­füh­rer der Fir­ma Anla­gen­bau Neun­dör­fer GmbH, Mar­tin Haen­sel nahm sich aus­führ­lich Zeit und beant­wor­tet alle Fra­gen der Teil­neh­mer. Beson­de­res Augen­merk lag auf dem bereits geneh­mig­ten Neu­bau im Forch­hei­mer Süden. Ein inno­va­ti­ver Neu­bau bestehend aus Pro­duk­ti­ons­hal­len, Ver­wal­tungs­ein­hei­ten und ent­spre­chen­den Frei- und Lager­flä­chen bei dem das The­ma Nach­hal­tig­keit eine beson­ders gro­ße Rol­le gespielt hat, so Stadt­rä­tin Mar­ti­na Heben­danz. Wir freu­en uns sehr, dass es gelun­gen ist, den Welt­markt­füh­rer aus dem Bereich Kühl­an­la­gen für Off­shore-Wind­parks, Strom­ver­tei­lung, Netz­sta­bi­li­sa­ti­on und Was­ser­stoff­elek­tro­ly­se in Forch­heim anzu­sie­deln, so Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr und sind uns sicher, so den Wirt­schafts­stand­ort Forch­hei­mer wei­ter­hin zu stär­ken und aus­bau­en zu kön­nen, so Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Josua Flierl abschließend.