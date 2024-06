Das Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth ver­an­stal­tet am Mitt­woch, 26. Juni, von 18 bis zir­ka 22 Uhr, die bereits drit­te Chor-Sere­na­de auf der gro­ßen Büh­ne des Bay­reu­ther Stadt­parketts. Unter frei­em Him­mel, bei hof­fent­lich ange­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren, darf sich das Publi­kum auf eine Kost­pro­be des viel­fäl­ti­gen Reper­toires der Bay­reu­ther Chö­re und Gesang­ver­ei­ne freu­en. Volks­lie­der aus unter­schied­lichs­ten Län­dern, Ever­greens wie „Der Enter­tai­ner“ von Scott Jop­lin, Rock und Pop von Sting bis Bil­lie Eilish oder klas­si­sches Lied­gut wie „Mein Mäd­chen hat einen Rosen­mund“ in einer Bear­bei­tung von Johan­nes Brahms – auf das Publi­kum war­tet die gan­ze musi­ka­li­sche Fül­le, die in Bay­reuth von Chö­ren und Gesang­ver­ei­nen gepflegt wird. Das kurz­wei­li­ge Pro­gramm wird von acht Chö­ren und Gesang­ver­ei­nen gestal­tet, mit je einer hal­ben Stun­de Auf­tritts­zeit. Der Ein­tritt ist frei. Mit dabei sind in der Rei­hen­fol­ge ihrer Auf­trit­te: Gesang­ver­ein Bay­reuth – Mey­ern­berg 1919; Zamirch­or; Kon­zert­chor musi­ca voca­lis Bay­reuth; Inter­na­tio­na­ler Chor Sou­ve­nir; Robert-Eller-Chor Bay­reuth; Gesang­ver­ein Con­cor­dia 1851 Bay­reuth; Gesang­ver­ein Con­cor­dia Lain­eck 1886 und das Ensem­ble Stimm­werk der Hoch­schu­le für Evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik. Für die Chor-Sere­na­de ist das Stadt­parkett mit Bier­bän­ken bestuhlt. Selbst­ver­ständ­lich gibt es auch einen Bereich für mit­ge­brach­te Stüh­le und ande­re Sitz­ge­le­gen­hei­ten. Das Ver­an­stal­tungs­are­al ist bar­rie­re­frei zugäng­lich. Bar­rie­re­freie Toi­let­ten ste­hen im Kunst­mu­se­um (Zugang über die Käm­me­rei­gas­se) und im Gebäu­de der Zen­tra­len Omni­bus­hal­te­stel­le zur Ver­fü­gung, bei­de WCs sind mit einem Euro-Schlüs­sel zugänglich.