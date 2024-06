Drei­mal Gold zum Jubiläum

Drei Titel bescher­ten sich die Bogen­schüt­zen der Bay­reu­ther Tur­ner­schaft bei den Ober­frän­ki­schen Meis­ter­schaf­ten zum 50jährigen Bestehen ihrer Abtei­lung. Dazu kamen eine Sil­ber- und drei Bron­ze­me­dail­len. Die BTS hat­te das Jubi­lä­ums­tur­nier auf dem hei­mi­schen Platz in Ober­kon­ners­reuth ausgerichtet.

Wegen der gro­ßen Teil­neh­mer­zahl wur­den die Meis­ter­schaf­ten in zwei Grup­pen aus­ge­tra­gen. Die Jugend­li­chen, Schü­ler und Blank­bo­gen­schüt­zen tra­ten am Vor­mit­tag an, die Erwach­se­nen mit dem Olym­pi­schen Recur­ve­bo­gen am Nach­mit­tag. Beim Wech­sel am Mit­tag konn­te die BTS schon vier Podest­plät­ze ver­bu­chen. Das Tages­best­ergeb­nis aller Teil­neh­mer mit dem Recur­ve­bo­gen schoss die Bay­reu­ther Schü­le­rin Mag­da­le­na Doe­ge: Sie erziel­te über die Distanz von 25 Metern unschlag­ba­re 656 Rin­ge und sieg­te mit gro­ßem Vor­sprung vor Lui­sa Exner aus Hum­mel­tal (602). Bei den Jugend­li­chen betrug die Ent­fer­nung zum Ziel 60 Meter. Hier sieg­te Den­nis Fischer vom ATSV Ober­kot­z­au, Sil­ber und Bron­ze hol­ten sich die Bay­reu­ther Sil­vio Weis und Tim Stein­ber­ger. Gold ging zudem an Hel­mut Schirr­meis­ter von der BTS bei den Senio­ren in der Dis­zi­plin mit dem Blankbogen.

Drei wei­te­re Medail­len hol­ten die Bay­reu­ther Bogen­schüt­zen am Nach­mit­tag. In der Klas­se Recur­ve Her­ren (Distanz 70 Meter) gewann Tom Bandu­ra (589 Rin­ge) die Bron­ze­me­dail­le, sein Team­kol­le­ge Lukas Grotsch (520) wur­de Sechs­ter. Hier sieg­te der Bay­reu­ther Bun­des­li­ga­schüt­ze Jakob Hetz mit sehr guten 655 Rin­gen, aller­dings für sei­nen Hei­mat­ver­ein BCS Reuth. Bei den Damen wur­de Moni­ka Rich­ter Fünf­te, und zusam­men mit Bandu­ra und Grotsch heims­te das Bay­reu­ther Mixed-Team eine wei­te­re Bron­ze­me­dail­le ein. Die Mann­schafts­wer­tung gewann der BSC Reuth vor dem FSV Bad Staffelstein.

Aber auch der Nach­mit­tag bescher­te den Bay­reu­thern noch einen Titel: Bei den Senio­ren (Ü65) hat­te sich Jür­gen Nakott nach dem ers­ten Durch­gang schon ein gutes Stück von der Kon­kur­renz abge­setzt. Trotz einer Schwä­che­pha­se im zwei­ten Durch­gang ver­tei­dig­te er sei­nen Vor­sprung am Ende sou­ve­rän mit 605 Rin­gen vor Roland Gre­mer aus Kro­nach (590) und Bert­hold Grie­bel (Brei­ten­güß­bach (586).

Ein bun­tes Pro­gramm been­de­te das Fei­er­wo­chen­en­de. Abtei­lungs­lei­ter Thors­ten Goetsch (Platz Sie­ben in der Mas­ter­klas­se Ü50) hat­te mit sei­nen Hel­fern einen Fami­li­en­tag orga­ni­siert, mit zahl­rei­chen Aktio­nen für die Kin­der der Schüt­zen. Beson­de­ren Zuspruch fand ein Tur­nier für die Eltern, Geschwis­ter oder Kin­der der Akti­ven, die sich erst­mals im Umgang mit Pfeil und Bogen ver­su­chen durften.

Jür­gen Nakott