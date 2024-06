Bereits die 7. Auf­la­ge des belieb­ten Floh­markts am 29. Juni ist es wie­der soweit: Der Bir­ken-Floh­markt fin­det von 16 bis 20 Uhr statt, und das bereits zum sieb­ten Mal. In die­sem Jahr wird es wie­der im gan­zen Stadt­teil ver­teilt über 100 Stän­de geben, an denen Anwoh­ner Floh­markt­wa­re, selbst gefer­tig­ten Schmuck oder Kunst anbie­ten. „Nach­hal­tig­keit wird immer wich­ti­ger“, erklärt Mag­da­le­na Ader­hold, Orga­ni­sa­to­rin des Floh­markts, den Grund für die Ver­an­stal­tung. „War­um etwas weg­wer­fen, wenn jemand anders es brau­chen kann?“ Neben die­sem Gedan­ken ist es aber auch die Pfle­ge der nach­bar­schaft­li­chen Kon­tak­te, die sie dazu bewo­gen hat, 2018 den ers­ten Bay­reu­ther Stadt­teil-Floh­markt aus der Tau­fe zu heben. Dass es mitt­ler­wei­le über zehn in der gan­zen Stadt sind, freut sie außer­or­dent­lich. „Da sieht man nicht nur, dass Bedarf da ist, son­dern auch, dass es über­all Men­schen gibt, die sich ger­ne für ihren Stadt­teil engagieren.“Besucher des Bir­ken-Floh­markts sol­len nach Mög­lich­keit den Stadt­bus nut­zen, zu Fuß oder mit dem Rad kom­men, da es im Stadt­teil weni­ge Park­plät­ze gibt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf der Web­site www​.bir​ken​-floh​markt​.de.