Im Jahr 1958 grün­de­te Alfons Made­rer die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V. und leg­te damit den Grund­stein für das dies­jäh­ri­ge 66. Jubi­lä­um, das vom 14. bis 16. Juni an der Mit­tel­schu­le statt­fand. Über drei Tage fei­er­te die JTK sich und ihre Lei­den­schaft für die Musik und die Gemein­schaft. Am Frei­tag eröff­ne­te die Band X5Live die Fei­er­lich­kei­ten und setz­te einen rocki­gen Auf­takt für das Fest­wo­chen­en­de. Am glei­chen Abend tra­fen die weit ange­reis­ten Gäs­te ein: Die JTK Blin­den­markt aus Öster­reich ließ es sich zwei Wochen nach ihrem eige­nen 100. Geburts­tag nicht neh­men zusam­men mit ihrer Part­ner­ka­pel­le der JTK Neun­kir­chen zu fei­ern. Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht an die zahl­rei­chen Gast­fa­mi­li­en, wel­che die Musi­ker­freun­de pri­vat bei sich unter­ge­bracht haben. Am Sams­tag­abend öff­ne­te das Zelt für ein furio­ses Part­ner­schafs­kon­zert der bei­den Ver­ei­ne die Tore. Die JTK Blin­den­markt und das Sym­pho­ni­sche Blas­or­ches­ter begeis­ter­te die Fest­gäs­te mit ihrem Kön­nen und der gan­zen Band­brei­te der Blas­mu­sik. Gekrönt wur­de der Abend durch die Ehrung von Georg Made­rer. Für sei­ne unzäh­li­gen und bei­spiel­lo­sen Ver­diens­te und sei­nen uner­müd­li­chen Ein­satz als Diri­gent, musi­ka­li­scher Lei­ter und Vor­stand für sei­nen Ver­ein und musi­ka­li­sche Fami­lie die JTK Neun­kir­chen, ernann­te der 1. Vor­sit­zen­de Joshua Bürz­le ihn zum Ehren­mit­glied. Im Anschluss über­reich­te ihm der Schirm­herr und 1. Bür­ger­meis­ter Mar­tin Walz als Aner­ken­nung für sei­ne Ver­diens­te für den Markt Neun­kir­chen am Brand die Bür­ger­me­dail­le in Gold. Im wei­te­ren Ver­lauf des Abends, mit den gemein­sa­men Zuga­ben der bei­den JTKs und gekrönt durch die Euro­pa­hym­ne wur­de ein­drucks­voll deut­lich, was Musik bewirkt: Gemein­schaft, Freund­schaft und Zusam­men­halt über Gren­zen hinweg.

Am Sonn­tag zeig­te die JTK Neun­kir­chen am Brand ihre musi­ka­li­sche Band­brei­te mit einem Tag vol­ler Musik aus den eige­nen Rei­hen mit ver­schie­de­nen Orches­tern und For­ma­tio­nen. Die Brau­haus­mu­si­kan­ten, das Markt­or­ches­ter, das Ensem­ble „Blech­Dich­Wech“ und zum Abschluss das Jugend­or­ches­ter stell­ten unter Beweis, wel­che Viel­falt die JTK in 66 Jah­ren erreicht und auf­ge­baut hat. Ein beson­de­rer Dank gilt allen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern, allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, den Spon­so­ren und För­de­rern, allen Mit­glie­dern, der JTK Blin­den­markt und natür­lich allen Gäs­ten die die­ses Fest zu einem unver­gess­li­chen Geburts­tag gemacht haben!

Bei wem die­ses Wochen­en­de die Lust auf Mehr geweckt hat: Sie kön­nen die JTK bei den fol­gen­den Gele­gen­hei­ten wie­der erleben:

am 18.07. „Klas­sik am Berg“ am Ent­las Kel­ler in Erlangen

vom 19. bis 21.07. beim Bür­ger- und Hei­mat­fest im Stegbecksgarten

am 25.07. mit der „Big Band von der Rol­le“ im Neun­kirch­ner Freibad