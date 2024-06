Es darf gefei­ert wer­den!! Die Par­ty­rei­he FOr­Teenz in der Stadt Forch­heim geht in die nächs­te Run­de! Unter dem Mot­to „Schools out for sum­mer!“ läu­tet die FOr Teenz Par­ty die letz­te Schul­wo­che vor den Som­mer­fe­ri­en ein. Gefei­ert wird unter frei­em Him­mel im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier im Königs­bad Forch­heim. Teen­ager im Alter von 13 – 18 Jah­ren sind herz­lich will­kom­men, zu fei­ern, zu tan­zen und das alte Schul­jahr zu ver­ab­schie­den. Die Par­ty steigt am Sams­tag, 13. Juli, um 18 Uhr, die Musik läuft bis 22 Uhr. Kar­ten kos­ten im Vor­ver­kauf drei Euro, an der Abend­kas­se vier Euro. Vor­ver­kauf über die Home­page des städ­ti­schen Feri­en­pro­gramms unter www​.unser​fe​ri​en​pro​gramm​.de/​f​o​r​c​h​h​eim.