Vom 19.08. bis 22.08.2024 ver­an­stal­ten die Mäd­chen­ar­beit „Koral­le“ und die Jun­gen­ar­beit „Ragaz­zi“ des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim wie­der eine Som­mer­frei­zeit für alle 12–15-Jährigen, die Lust auf ein paar Tage mit Gleich­alt­ri­gen haben. Auch in die­sem Jahr geht es wie­der in ein Selbst­ver­sor­ger­haus in die Nähe des Brom­b­ach­sees. Dort ste­hen vie­le Mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung, um die Frei­zeit zu gestal­ten. Von Grup­pen­spie­len, Lager­feu­er, Fahr­rad­tou­ren, Vol­ley­ball bis hin zu Tisch­ten­nis ist alles gebo­ten. Und wer ein­fach nur ent­span­nen und die See­le bau­meln las­sen will, kann das Gelän­de rund um das Haus nut­zen und rela­xen. Lecker und gesund Kochen, Stock­brot am Lager­feu­er und vie­les mehr ste­hen auf dem Pro­gramm! Was wir vor Ort unter­neh­men, hängt von euch und dem Wet­ter ab. Wer Lust hat, ein paar Tage ohne Eltern, dafür aber mit Mäd­chen und Jun­gen im glei­chen Alter zu ver­brin­gen, kann sich noch bis zum 14. Juli 2024 unter www​.kjr​-forch​heim​.de anmelden.