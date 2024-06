Am Sonn­tag, den 23. Juni fin­det in Zusam­men­ar­beit mit der Arbeits­ge­mein­schaft Frän­ki­sche Volksmusik/​Bezirk Ober­fran­ken e.V. „Sin­ga, Spilln und Tanzn“ statt. Um 11 Uhr beginnt die Ver­an­stal­tung mit einem Got­tes­dienst mit Mund­art und Volks­mu­sik. Pfar­rer Jür­gen Schödel pre­digt, Jür­gen Gahn, die Schwär­zer­ble­cher und Ex Aermo­lo wir­ken musi­ka­lisch mit. Im Nach­mit­tags­pro­gramm ab 13 Uhr spie­len die Kir­chen­lamit­zer Turm­blä­ser im Wirt­schafts­hof des Bau­hofs­mu­se­um Klein­los­nitz, Edel­traud und Jür­gen Gahn sin­gen und erzäh­len im Hand­wer­ker­haus aus Saa­len­stein. Die Sor­ger Boum sin­gen im Die­tel­hof, die Gschrubbdn aus Seß­lach unter­hal­ten die Gäs­te an der Aus­stel­lungs­hal­le. Alle Grup­pen laden zum Mit­sin­gen und Mit­ma­chen ein.