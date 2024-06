Seit mehr als 50 Jah­ren steht der Name der Band „The Sil­hou­et­tes“ für geschmack­vol­le und hand­werk­lich gut und lei­den­schaft­lich aus­ge­führ­te Live­mu­sik. Es wird also höchs­te Zeit, dass sie end­lich in bei uns, in Andy Langs Kon­zert­scheu­ne in Gefrees, auf­tre­ten! Ter­min ist Don­ners­tag, der 27.6. Es beginnt um 19 Uhr.

Wie immer ist der Ein­tritt frei, eine soli­da­ri­sche Kon­zert­be­tei­li­gung zw. 13 – 18 € nach Selbst­ein­schät­zung ist pri­ma, denn wir wol­len Kul­tur für jeden ermög­li­chen – für Fans eben­so wie für die Musiker!